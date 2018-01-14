'Tahran Belediyesinin borcu bütçesinin üç katı'

Tahran Belediye Başkanı Necefi, eski yönetimden devraldıkları borcun yaklaşık 16 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: AA/Fatemeh Bahrami

İSTANBUL

İran'ın başkenti Tahran'ın Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi, yaklaşık 16 milyar doları bulan belediye borcunun, bu yılki bütçenin üç katı olduğunu söyledi.

İran İşçi Haber Ajansının (ILNA) haberine göre, Necefi, Tahran Kent Meclisine yaptığı sunumda, önceki belediye yönetimine yönelik eleştirilerde bulundu.

Yapılan ilk belirlemelere göre Tahran Belediyesinin 16 milyar dolara yakın bir borcunun olduğunu belirten Necefi, söz konusu rakamın, belediyenin bu yılki bütçesinin 3 katına denk geldiğini kaydetti.

Necefi, devam eden veya planlanan projeler için de 10 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, "Böylece, belediyemizin toplamda ödemeyi taahhüt ettiği miktar 26 milyar dolara yaklaşıyor." dedi.

"Belediye seçimleri öncesi 13 bin istihdam yapıldı"

Ağustos ayında devraldığı belediyenin 68 bin çalışanının olduğunu belirten Necefi, "Bu, belediyede var olan 16 bin resmi pozisyonun her birine 4-5 kişi istihdam edildiği anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Necefi, geçen yıl seçimler öncesi belediyenin 55 bin çalışanı bulunduğuna dikkat çekerek, "Ancak, üç aylık süreçte 13 bin istihdam yapıldı. Belediye kadrosuna eklenen birçok personel, bir gün dahi taşeron firmalarda görev almış değil." diye konuştu.

Kendisinden önceki belediye yönetiminin "yolsuzluk ve yanlış uygulamalarına" ilişkin 500 sayfalık bir rapor hazırladığını kaydeden Necefi, söz konusu rapordaki bazı uygulamaları yakın zamanda yargıya taşıyacaklarını sözlerine ekledi.

Reformcu kimliğiyle bilinen Tahran Belediye Başkanı Necefi, geçen yıl mayıs ayında cumhurbaşkanlığı seçimiyle eş zamanlı olarak yapılan Şehir ve Köy Meclisleri seçiminin ardından çoğunluğu elde eden reformcu kanat tarafından seçilmişti.

Eski cumhurbaşkanları Mir Hüseyin Musevi ve Ali Ekber Haşimi Rafsanci dönemlerinde 9 yıl Milli Eğitim Bakanlığı görevi üstlenen Necefi, belediye başkanlığı görevini ağustos ayında cumhurbaşkanlığı seçimlerinin muhafazakar adaylarından Muhammed Bakır Galibaf'tan devralmıştı.

Muhabir: Murat Karadağ