TBMM Milli Savunma Komisyonu Ukrayna’da

Ukrayna savunma sanayi kuruluşu Ukroboronprom ve devlet uçak üretim şirketi Antonov’u ziyaret eden komisyon üyeleri, Kırım Tatar halkının lideri Kırımoğlu ile de görüştü.

KİEV

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Türkiye ile Ukrayna arasında her alandaki iyi ilişkilerin daha da iyi düzeyde olmasını istediklerini söyledi.

Komisyon üyeleri Ukrayna’nın savunma sanayi kuruluşu Ukroboronprom ve devlet uçak üretim şirketi Antonov’u ziyaret etti.

Ukroboronprom Yönetim Kurulu Başkanı Roman Romanov’dan bilgi alan komisyon üyeleri, Antonov uçak fabrikasında, AN-178, AN-132D, AN-70 ve dünyanın en geniş gövdeli kargo uçağı AN-225 model uçaklarda incelemelerde bulundu. Ayrıca komisyon üyelerine Antonov’un ürettiği AN-BK-1 model insansız hava aracı tanıtıldı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye ve Ukrayna’nın benzer özelliklere sahip olduğunu belirterek, her iki ülkenin de savunma sanayisini güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Ukrayna’nın doğusunda yaşanan krizi hatırlatan Beyazıt, "Türkiye terörle mücadele ediyor. Ukrayna'nın da benzer sorunları var. Bu yüzden savunma sanayilerimizin güçlü olması lazım. Türkiye ile Ukrayna'nın ilişkileri sadece siyasi, ekonomik, kültür ve turizm alanında değil, savunma sanayisinde de çok iyi düzeyde. Ancak bu ilişkilerin daha da iyi düzeyde olmasını isteriz." dedi.

Beyazıt, iki ülke arasında sayıları 40’ı bulan ortak çalışmaların daha hızlandırılmasını istediklerini ifade etti.





Ziyarete, TBMM Milli Savunma Komisyonu üyeleri AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, CHP Hatay Milletvekili Birol Ertem, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ve Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yönet Can Tezel katıldı.

Komisyon üyeleri, Kırım Tatar halkının lideri Kırımoğlu ile görüştü

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Beyazıt, Türkiye'nin Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığını ve Kırım Tatarlarına yönelik baskıların bir an önce son bulmasını istediklerini söyledi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu üyeleri, başkent Kiev'de bulunan Kırım Tatar Milli Meclisi'ni (KTMM) ziyaret etti.

Komisyon üyeleri, Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve KTMM Başkanı Refat Çubarov ile görüştü.

Komisyon Başkanı Beyazıt, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Kırım ile ilgili pozisyonunun net olduğunu ifade etti.

"Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakını asla tanımıyoruz." diyen Beyazıt, "Kırım'da yaşanan insan hakkı ihlallerinin, haksız tutuklamaların, baskıların bir an önce son bulmasını istiyoruz. Kırım Tatarlarının istedikleri yaşam düzeyine bir an önce ulaşmasını istiyoruz." diye konuştu.

CHP Hatay Milletvekili Birol Ertem de Türkiye'nin Kırım Tatarlarına daha fazla destek vermesi gerektiğine dikkati çekti. Ertem, uluslararası alanda desteğin sürekli gündemde tutulması için çaba sarf edeceklerini dile getirdi.

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ise Kırım trajedisinin ağıtlar ve acılarla sürekli akıllarda olduğunu söyledi. Ukrayna krizinde en çok mağdur olan kesimin Kırım Tatarları olduğunu belirten Aydın, "Diplomasi kanalını milli mücadele sayıp, uluslararası beklentilere cevap verecek şekilde lobi faaliyeti ile bu Kırım meselesine dikkat çekmemiz gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu da Kırım Tatarlarının tarih boyunca vatanlarından sürüldüğünü kaydetti.

"Kırım Tatarlarını vatanlarından ayrılmaya mecbur bırakmak Rusların tarihi politikasıdır." ifadesini kullanan Kırımoğlu, bu politikanın bugün de devam ettiğini anlattı.

Tam vatanlarına kavuştuklarını düşünürken bu mücadelenin yeniden başladığını vurgulayan Kırımoğlu, "Savaş ya da kan dökerek vatanımıza geri almak stratejimiz değil. Ukrayna oraya güçle girmeye çalışırsa etnik temizliğe tabi tutuluruz. Amacımız diplomatik yollarla Kırım'ı geri almaktır. Bütün dünyanın bu mücadelemize yardım etmesi lazım. Bize verdiği destek nedeniyle Türkiye'ye minnettarız." dedi.

Muhabir: Ali Cura