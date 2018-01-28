Terör örgütü yandaşları İsveç'teki UETD binasına saldırdı

STOCKHOLM

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) İsveç Teşkilatının başkent Stockholm'deki binasına terör örgütü yandaşlarınca saldırı düzenlendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlerin başarısı için öğleden sonra düzenlenecek "Fetih duası" programı öncesinde bina, terör örgütü PYD/PKK yandaşlarınca saldırıya uğradı.

Polisin inceleme başlattığı binanın duvarına "Afrin", "Apo", "PYD", ''YPG" ve "PKK" ifadelerinin yazıldığı bildirildi.

"Türk sivil toplum örgütlerini korkutup sindirmek istiyorlar"

UETD Stockholm Şubesi Başkanı Serhat Fırat Baran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, binanın Zeytin Dalı Harekatı'nın başarısı için "Fetih duası" programına hazırlandığını belirtti.

Saldırının amacının terör örgütü yandaşlarının programı engellemek istemesi olduğunu dile getiren Baran, binalarına ve İsveçli firmaların bulunduğu binaların duvarlarına terör örgütlerinin isimlerinin yazıldığını ifade etti. Baran, "Bizi ve diğer Türk sivil toplum örgütlerini korkutup sindirmek istiyorlar. Ama biz tüm Türk sivil toplum örgütlerinin desteğiyle programı yaptık.'' dedi

UETD İsveç Teşkilatı Başkanı Özer Eken de İsveç polisi ve istihbarat teşkilatının gerekli çalışmalarını yaptığını kaydederek, "Bölgedeki güvenlik kameraları incelendi. Programı yapabilmemiz için de içeride ve dışarıda büyük önlemler aldılar." ifadelerini kullandı.

Zeytin Dalı Harekatı için "Fetih duası"

Öte yandan, UETD İsveç Teşkilatının düzenlediği programa, İsveç İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı, İsveç Uygur Maarip Derneği ve İsveç Ülkü Ocakları, İsveç Kozanlılar Derneği gibi Türk sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanan programda, Rinkeby Camisi İmamı Veysel Kılıç, Fetih Suresi'ni okudu. Katılımcılar, harekattaki askerlerin başarılı olması için dua etti.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, burada yaptığı konuşmada, UETD binasına yapılan saldırıyı kınayarak, ''Birtakım vatanımıza düşman kişilerin organize ettiği, ettirdiği olaylardan endişe duymayın. Siz normal hayatınıza devam edin. Çünkü planlanan odur. Birtakım tahrikler yaparak kendilerini kurban ve mağdur durumunda göstermeye çalışacaklar. Size saldıracaklar, hakaret edecekler, sosyal medyada üzerinize gelecekler. Bizim de geliyorlar." ifadelerini kullandı.

İsveç hükümetinin, kamu düzenini bozmaya çalışan kişilere karşı gereken tedbirleri alacağını umut ettiğini dile getiren Yunt, "Ben de yapacağım görüşmelerde bunları kendilerinden rica edeceğim. Türkiye gibi dost ve müttefik bir ülkenin haklı olduğunu bildikleri bir harekatın haksız olduğuna dair itham, itiraf ve yalanlarla dolu eylemlere daha ne kadar tahammül edeceklerini göreceğiz. Çok uzun süre tahammül edeceklerini zannetmiyorum.'' şeklinde konuştu.

Muhabir: Atila Altuntaş