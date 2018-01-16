TİKA, Kabil'de spor salonu kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nda görevli polislerin daha iyi koşullarda hizmet verebilmeleri için spor salonu kurdu.

ANKARA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'ndan (TİKA), yapılan yazılı açıklamaya göre, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanında atıl durumda olan bir bina TİKA tarafından aynı anda 80 kişinin spor yapabileceği bir spor salonuna dönüştürüldü. Projeye, spor salonunun yanı sıra çalışanların dinlenebileceği bir yeşil alan ve polisler için bir nöbetçi kabini de dahil edildi.

Kadın polislerin de belirli saatlerde spor yapabileceği merkezin açılışına Afganistan İçişleri Bakanlığı Birinci Yardımcısı Canan Barikzai, TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Daire Başkanı Ali Özgün Öztürk, Havalimanı Komutanı General Hazım Stanekzai, havalimanı çalışanları ve havayolu şirketlerinin temsilcileri katıldı.

Açılışta konuşan Barikzai, Türkiye ile Afganistan arasındaki tarihi ilişkilere vurgu yaparak, Afganistan’ın ilk askeri lisesinin Türkiye tarafından kurulduğunu ve halen askeriyede kullandıkları birçok terimin Türkçeden gelmiş olduğunu belirtti. Barikzai, Türkiye’ye iş birliği ve yardımlarından dolayı teşekkürlerini iletti.

General Stanekzai de bine yakın görevlinin hizmet verdiği havalimanı polis komutanlığında hem sosyalleşebilecekleri hem de polislerin psikolojik ve fiziksel açıdan göreve daha verimli bir şekilde hazırlanabilecekleri bir merkezin TİKA tarafından sağlandığının altını çizdi.

Öztürk de TİKA tarafından Afganistan'da 100'den fazla okulun inşa edildiğini, birçok okulun da tadilat ve donanımının yapıldığını söyledi. Sağlık alanında altyapıların güçlendirilmesi amacıyla hastane ve kliniklerin de inşa edildiğini ifade eden Öztürk, birçok sağlık merkezine tıbbi donanım malzemeleri desteğinde bulunulduğunu kaydetti.

Muhabir: Meltem Bulur