Trump'tan 'akıl sağlığıyla' ilgili eleştirilere yanıt

ABD Başkanı Donald Trump, akıl sağlığıyla ilgili eleştirilere "Açıkçası hayatım boyunca taşıdığım en büyük iki değer, akli denge ile zeki olmamdır." şeklinde yanıt verdi.

WASHINGTON

ABD Başkanı Donald Trump, kendisi hakkında yeni piyasaya çıkan "Ateş ve Öfke: Trump Beyaz Sarayının İçinden" adlı kitaba ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Trump, akıl sağlığının yerinde olmadığıyla ilgili iddialara ilişkin, "Açıkçası hayatım boyunca taşıdığım en büyük iki değer, akli dengem ile zeki olmamdır. Çok başarılı bir iş adamıyken televizyon dünyasına girdim ve sonra da ilk denememde başkan oldum. Bence bunun için sadece zeki değil, dahi nitelemesi yapılabilir, oldukça dengeli bir dahi." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan Camp David'de Cumhuriyetçi liderlerle bir araya gelen Trump, kitabın yazarı Michael Wolff ile Beyaz Saray'da hiç görüşmediğini ve kitabın "uydurma" iddialarla dolu olduğunu savundu.

Kitapta kendisiyle ilgili "akıl sağlığı başkan olmaya elverişli değil" şeklindeki iddialara değinen Trump, ABD'nin en iyi okullarından birine gittiğini, çok başarılı bir öğrenci olduğunu, milyar dolarlık işletmeler kurduğunu, televizyon dünyasında başarılı olduğunu ve ilk denemesinde ülkeye başkan seçildiğini dile getirdi.

Trump, yazarın kendisiyle 3 saat röportaj yaptığı iddiasına ilişkin de "Ayrıca beni hiç de tanımayan bu adam, Beyaz Saray'da benimle 3 saat röportaj yaptığını söylüyor. Böyle bir şey olmadı. Bu kendisinin hayal dünyasında var. Onunla hiçbir zaman Oval Ofis'te buluşmadım." ifadelerini kullandı.

Psikiyatr ile görüşme iddiası

ABD'de cuma günü piyasaya çıkan ve dakikalar içinde tükenen "Ateş ve Öfke: Trump Beyaz Sarayının İçinden" adlı kitap, tartışmalara neden olmuş, kitapta Trump'ın kişisel özellikleri ve başkan olmaya ehil olup olmamasıyla ilgili iddialar dikkati çekmişti.

Aralık ayı başında bir grup Cumhuriyetçi vekilin, Yale Üniversitesinde hocalık yapan psikiyatr Bandy X. Lee ile görüşerek Trump'ın akli dengesiyle ilgili fikir alışverişinde bulunduğu iddiası geçen hafta başkent kulislerini sarsmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim'le görüşmeye yeşil ışık

Bu arada Camp David'de Cumhuriyetçi liderlerle hafta sonu kampında bir araya gelen Donald Trump, Kuzey Kore ile Güney Kore arasında kış olimpiyatları kapsamında ortaya çıkan diplomatik yakınlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu süreci yakından takip ettiklerini ve bundan memnun olduklarını belirten Trump, "Bu bir başlangıç. Eğer bu görüşmelerden bir şeyler çıkarsa tüm insanlık için çok iyi olur." dedi.

Bir basın mensubunun, Kuzey Kore lideri Kim ile görüşme konusuna nasıl baktığı sorusuna Trump, "Ben her zaman konuşmaya inanıyorum. Bunu yapardım, sorun yok." yanıtını verdi.

Muhabir: Hakan Çopur