Trump'tan 'hakkındaki kitabın yayımını durdurma' girişimi

WASHINGTON

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık koltuğundaki ilk yılını anlatan bir kitabın yayımlanmaması için Trump'ın avukatının, yazar Michael Wolff ile basını yapacak yayınevine ihtar mektubu gönderdiği ortaya çıktı.

Amerikan CNN kanalında yer alan habere göre, Trump'ın avukatlarından Charles Harder, "Ateş ve Öfke: Trump Beyaz Sarayının İçinden" başlıklı kitabı yayımlamaya hazırlanan Wolff ile yayınevinin yöneticisi Henry Holt'a ihtar mektubu göndererek kitabın piyasaya sürülmemesini talep etti.

Kitabın ardından dava gelebilir

Mektubunda, kitabın Trump ile ilgili birçok yalan ve yanlış bilgiyi barındırması sebebiyle yayımlanmaması gerektiğini belirten Harder'ın, piyasaya çıkması halinde "Başkan'ın onurunun zedelenmesi" de dahil birçok başlık altında hukuki sürecin başlayabileceği mesajını verdiği kaydedildi.

Wolff'un Trump'a yakın çok sayıda isimle yaptığı röportajlar sonucunda hazırladığı kitap, Amazon kitap listelerinde şimdiden 1. sıraya kadar yükselmiş durumda.

Bannon röportajı tartışma başlattı

Trump'ın eski baş stratejisti Steve Bannon ile yapılan röportajın da yer aldığı kitaptan medyaya yansıyan bazı bölümler Amerikan kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Söz konusu mülakatta Bannon, Trump'ın büyük oğlu Trump Jr. ile Ruslar arasında New York'taki Trump Otel'de yapılan görüşme için "haince" ifadesini kullanmıştı. Trump ise yaptığı yazılı açıklamada yer alan "Kovulduğu gün sadece işini değil, aynı zamanda aklını da kaybetmiş." sözleriyle Bannon'a tepki göstermişti.

Trump'ın Beyaz Saray'a yerleşmesinden sonra yerleşkede yaptırdığı değişiklikler, yeme-içme alışkanlığı, televizyon izleme sıklığı ve toplantılara hazırlanma yöntemi gibi birçok kişisel bilginin de yer aldığı kitabın 9 Ocak'ta raflardaki yerini alması bekleniyor.

Muhabir: Hakan Çopur