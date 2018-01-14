Tunus'ta kutlamalar ve protestolar yan yana

"Arap Baharı"nın doğum yeri Tunus, yaklaşık bir haftadan beri devam eden hayat pahalılığı protestolarına rağmen, devrimin yedinci yıl dönümünü kutluyor.

TUNUS

"Arap Baharı"nın doğum yeri Tunus'un sembolik caddesi Habib Burgiba'nın girişlerinde bekleyen güvenlik güçleri kutlamaya gelenleri kontrol ediyor. Meydanda kurulan farklı platformlardan gelen müzik sesleri birbirine karışıyor. Bununla birlikte Tunus'ta devrim sonrasında kurulan birçok siyasi partinin bayrakları meydana gelenler tarafından taşınıyor.

Tunus devriminin yedinci yıl dönümü

Tunus'u 23 yıl yöneten cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali'nin ailesini de alarak bir daha dönmemek üzere kaçtığı gün çıktıkları Habib Burgiba caddesinde, devrimin yedinci yıl dönümünü binlerce Tunuslu festival havasında kutluyor.

Nahda Hareketi Partisi yöneticilerinden Abdulkerim Haruni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunus'un bugün tüm farklı fikirler ve renkleriyle "çok güzel bir fotoğraf verdiğini" söyledi.

Tunus'ta devrim kutlamalarının, protesto gösterilerinin, barışçıl ve güvenli bir biçimde yan yana gerçekleşmesinin gerçek Tunus manzarası olduğuna işaret eden Haruni, "Tüm demokratik kazanımlarıyla Tunus devrimi devam etmektedir. Bizler, devrimlerin yaşandığı diğer ülkelerde olduğu gibi devletimizi de kaybetmeden bunu başardık." diye konuştu.

Kutlamalar ve protestolar yan yana

Tunus'ta yılbaşında gelen zamların ardından yaklaşık bir haftadır devam eden protestolar benzer şekilde Habib Burgiba Caddesi'nde yapıldı. Protestolarda öne çıkan sol muhalefet Halkçı Cephe ve "Ne Bekliyorsun?" isimli harekete mensup Tunuslular da "Halk bütçenin değişmesini istiyor" şeklinde slogan atarak yürüyüş yaptı.

Öte yandan, Tunus devrimi sırasında hayatını kaybedenlerin aileleri ve yaralananlar da aynı şekilde meydanda, haklarını alamadıkları gerekçesiyle protesto yürüyüşü gerçekleştiriyor. Devrimde hayatını kaybedenlerin yakınları sevdiklerinin fotoğrafını taşırken, "Şehitlerin yanında, şehitlere vefa" şeklinde slogan atıyor.

Sol hareketlerin bir araya geldiği oluşum Halkçı Cephe lideri ve Sözcüsü Hama el-Hammami, meydanda bütçe protestolarında yaptığı konuşmada, zamlara yol açan 2018 yılı bütçe kanunuyla ilgili "uluslararası kredi kuruluşlarını ve onların yerel işbirlikçilerini" suçladı.

Tunus devrimini, halkın kendi hürriyetini kazanmak için başardığını ve bütçe için mücadeleye devam etmesi gerektiğine değinen Hammami, "Tunuslulara karşı yapılan bu yıkıcı politika yetti. Onurlu yaşayacak şekilde bir yaşam kazanmanın zamanı geldi. Bugün bizler 'Halk bütçenin değişmesini istiyor' sloganını seslendiriyoruz." diye konuştu.

"Arap Baharı"nın ilk ayağı olan Tunus, 14 Ocak devriminin yedinci yılında birçok kırılma noktasından geçmesine rağmen, ulusal uzlaşı, diyalog ve ortak akılla demokratik kazanımlarını korumayı başardı. Ancak ekonomi alanında ayni başarı sağlanamadığından ülke genelinde yılbaşında gelen zamların ardından yaklaşık bir haftadır hayat pahalılığı protesto ediliyor.

"Devrim şehitleri ve gazilerinin nihai listesi en geç mart sonuna kadar hazır olacak"

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi, Tunus devriminin yıl dönümü kutlamaları kapsamında, başkentin en fakir bölgelerinden birisi konumundaki Hay et-Tadamun mahallelerini ziyaret ederek, burada finansmanını kendisinin sağladığı gençlik merkezinin açılışına katıldı.

Tunus'ta 2011 yılında devrim sürecinde hayatını kaybeden ve yaralanan, bu sebeple imtiyazlı haklara sahip olacak "devrim şehitleri ve gazileri" listesi konusuna değinen Sibsi, "Devrim şehitleri ve gazilerinin nihai listesi en geç mart sonuna kadar hazır olacak." diye konuştu.

Tunus'ta 2018 yılı bütçe kanunun hayata geçmesinin ardından yaşanan hayat pahalılığına ilişkin "halkın öfkesini anladığını" dile getiren Sibsi, Tunuslulardan mevcut sosyal ve ekonomik krizin aşılması için sabırlı olmalarını istedi.