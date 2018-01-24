Türk askerinin başarısı için dua ettiler

Pakistanlı kadınlar ve Kırgız gençler, "Zeytin Dalı Harekatı"na katılan Türk askerinin başarısı için Kuran-ı Kerim okudu.

ANKARA

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) inisiyatifiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı'nın başarısı için başlatılan dua çağrısına Pakistanlı kadınlar ve Kırgız gençlerden destek geldi.

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Lahor’da bir araya gelen kadınlar, Türk halkının yanında olduklarını göstermek istediklerini belirtti.

Bu amaçla, Türk askerince, Türkiye ile tüm İslam aleminin güvenliğini sağlamak için başlatılan harekatın başarısı için Fetih suresi okuyan kadınlar, Türkiye, Pakistan ve tüm İslâm aleminin güvenlik ile selameti için dua etti.

Kırgız öğrencilerden Türk askerine dua

Öte yandan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir araya gelen öğrenciler de TSK'nın Suriye’nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı'nın başarısı için başlatılan dua çağrısına katılıp Fetih suresi okudu, Türk askerinin başarısı için dua etti.

Muhabir: Ercan Canbolat















