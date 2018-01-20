Somalili akademisyen ve eski milletvekili Abdulkadir Cidi, "Somali'ye destek konusunda şu ana kadar Türkiye'yle yarışabilecek herhangi bir Arap ve İslam ülkesi yok." dedi.

DOHA - MİDHAT ABDULMACİD

Türkiye'nin, uzun yıllardır iç savaş ve felaketlerle gündeme gelen Somali'de modern kurumlar inşa eden en önemli ülke olduğu belirtildi.

Somalili Siyaset Bilimi Profesörü ve eski milletvekili Abdulkadir Cidi, AA muhabirine verdiği mülakatta, Türkiye'nin son yıllarda Somali'de oynadığı yapıcı rolden övgüyle söz etti.

Türkiye'nin başta eğitim, sağlık ve güvenlik olmak üzere Somali'ye verdiği desteğin diğer Arap ve İslam ülkeleriyle kıyaslanamayacağını kaydeden Cidi, "Türkiye, Somali'de modern kurumlar inşa etme konusunda dünyada ilk sırada yer alıyor." dedi.

"Erdoğan'ın 2011'deki ziyareti milat"

Türkiye'nin Somali'ye verdiği siyasi desteğin hissedilir boyutta olduğunu belirten Cidi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de başbakanlığı döneminde geçekleştirdiği Mogadişu ziyaretinin bu konuda önemli bir milat olduğunu ifade etti.

Cidi, Erdoğan'ın 2011'de açlık ve kuraklığın pençesinde oldukları bir dönemde eşi ve bazı bakanlarla gerçekleştirdiği Somali ziyaretinin sadece kendisi için değil tüm Somali halkı için büyük anlam taşıdığını dile getirdi.

Erdoğan'ın bu ziyaretinin, üzerinden yıllar geçse de kendileri açısından hiçbir zaman anlamını yitirmeyeceğini söyleyen Cidi, şunları söyledi:

"Erdoğan, dünya liderlerinin yüz çevirdiği ve güvenlik tehlikesinin en üst düzeyde olduğu o dönemde hayatını tehlikeye atmayı göze alarak ülkemizi ziyaret etti. Erdoğan o dönemde Arap ve İslam dünyasından Somali'yi ziyaret eden tek liderdi. Somali için bir fetih ve hayrın başlangıcı olan, sonrasında bölgesel ve uluslararası anlamda ilgi oluşmasını sağlayan bu ziyaret, Somali halkı için Erdoğan liderliğinde yeniden güvenlik ve ekonomik yükselişin de umudu oldu."

Afrika'nın en büyük ve en modern sağlık kurumu: "Erdoğan Hastanesi"

Türkiye'nin Mogadişu'ya verdiği destekle ilgili olarak Cidi, Ankara'nın bahsi geçen dönemde (2011) sadece insani alanda 500 milyon dolarlık yardımda bulunduğuna işaret etti.

Cidi, Türkiye'nin altyapı ve yol bakım çalışmalarının yanı sıra hastane ve okul inşaatına da büyük önem verdiğini, Mogadişu Havalimanı ile Mogadişu Limanı'nın rehabilitasyonunun Türkiye tarafından yapıldığını ve şu an Türk şirketlerce işletildiğini anlattı.

Başkent Mogadişu'daki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Afrika Boynuzu'nun en büyük ve en modern sağlık kurumu olduğunu vurgulayan Cidi, hastanenin günde yaklaşık bin hastaya hizmet verdiğini aktardı.

"Somali'ye destekte Türkiye'yle yarışabilecek ülke yok"

Somali halkının, insani yardımlarından dolayı Türkiye'ye minnettar olduğunu belirten Cidi, "Somali'ye destek konusunda şu ana kadar Türkiye'yle yarışabilecek herhangi bir Arap ve İslam ülkesi yok." ifadesini kullandı.

Türk üniversitelerinin, lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almak isteyen bini aşkın Somalili öğrenciye kapılarını açtığını hatırlatan Cidi, "Tüm bunlar, Türkiye'nin eğitim alanında Somali'ye verdiği büyük önemi gösteriyor. Bunların gelecekte ülkenin kalkınmasında olumlu geri dönüşü olacak." diye konuştu.

"Türkiye Somali'yi zayıflatmaya göz dikmiş bir ülke değil"

Somali'nin istikrarının desteklenmesi konusunda Türkiye'nin oynadığı role ilişkin ise Cidi, "Ankara dünyadaki en büyük büyükelçiliğini Mogadişu'da açtı, Somali ordusunun eğitilmesi için yaklaşık 50 milyon dolar değerinde bir askeri üs inşa etti." dedi.

Türklerin Somali'nin kalkınmasını ve refah düzeyinin yükseltilmesini istediğini belirten Cidi, şunları söyledi:

"Somali, son 30 yılda dış müdahalelerden çok çekti. Türkiye'nin ise farklı bir yeri var. Türkiye Somali'yi zayıflatmaya göz dikmiş bir ülke değil, aksine olumlu bir rol üstleniyor. Somali'ye yardım etmek isteyen diğer ülkelerden de olumlu bir rol üstlenmelerini, Somali halkının gerek insani, gerekse kalkınma ve eğitim alanındaki temel ihtiyaçlarını karşılamalarını istiyoruz."

Somali'deki güvenlik durumuna da değinen Cidi, Eş-Şebab örgütünün sorumlu olduğu olaylar dışında ülke içerisinde herhangi bir çatışma ortamının bulunmadığını aktardı. Cidi, "Ülkede kapsamlı bir uzlaşının sağlanması konusunda Ankara'nın üstleneceği her rol, Somali halkı tarafından memnuniyetle karşılanacaktır." dedi.

Cidi, son olarak başta Türk iş adamları olmak üzere tüm kardeş ülkeleri, "Somali halkına iş olanakları sunulması ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlanması için ülkede yatırım yapmaya" davet etti.