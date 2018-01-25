Ukrayna'da helikopter düştü: 4 ölü

KİEV

Ukrayna'nın Poltova bölgesindeki Kremençuk şehri yakınlarında Mi-8 tipi helikopterin düşmesi sonucu 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Poltova bölgesi Devlet Olağanüstü Haller Servisi Basın Sözcüsü Svetlana Rıbalko, Ukrayna basınına yaptığı açıklamada özel bir firmaya ait Mi-8 tipi helikopterin Kremençuk şehri yakınlarında akşam saatlerinde eğitim uçuşu esnasında düştüğünü söyledi.

Rıbalko, ilk belirlemelere göre düşen helikopterde 4 kişinin bulunduğunu ve hepsinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kaza ile ilgili olarak güvenlik güçlerinin incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Muhabir: Ali Cura







