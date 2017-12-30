Ukrayna'da postanedeki rehine krizi sona erdi

KİEV

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Harkov'da Ukrayna polisi özel kuvvetlerinin postaneye düzenlediği operasyonda, zanlının yakalandığını ve rehinelerin kurtarıldığını belirtti.

Ukrayna Polis Müdürü Sergey Knyazev ise rehinelerin herhangi bir zarar görmeden ve yara almadan kurtarıldığını açıkladı.

Zanlının kimliği konusunda henüz bir açıklama yapılmazken, polisin konuyla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.

Harkov şehrinde 13 no’lu postanede üzerinde bomba taşıdığını belirtilen bir kişi, 2’si çocuk toplam 11 kişiyi rehin almış ve bir süre sonra kadın ve çocuklardan oluşan 5 kişiyi serbest bırakmıştı.

Muhabir: Ali Cura