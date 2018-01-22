UNRWA'dan Filistinliler için küresel kampanya

UNRWA Genel Komiseri Krahenbühl, "UNRWA'ya acilen maddi katkı sağlanması için 'insanlık onuruna paha biçilemez' adıyla bir kampanya başlattık." dedi.

GAZZE

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) fon oluşturmak için küresel bir kampanya başlattığı bildirildi.

UNRWA Genel Komiseri Pierre Krahenbühl, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin kuruluşa yapacağı yardımda kısıtlamaya gitme kararı nedeniyle yeni bir kampanya başlattıklarını ifade ederek, "UNRWA'ya acilen maddi katkı sağlanması için 'insanlık onuruna paha biçilemez' adıyla bir kampanya başlattık." dedi.

Bu kampanyayı başlatmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Krahenbühl, "Kampanyayı, ABD tarafından gerçekleştirilen üzüntü verici mali kesintiler nedeniyle başlatıyoruz. Bu daha önce benzeri görülmemiş bir kriz, şaşırtıcı ve zarar verici bir karar." diye konuştu.

Krahenbühl, durumun çok kritik olduğunu belirterek, Filistinli mültecilere hitaben, "Tarihsel davanızın şahitleri olarak her yerde sizin yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

Herkesi ve her kesimi, Filistinli mültecilerin ayakta durabilmesi için UNRWA'ya yardım etmeye ve destek olmaya çağıran Krahenbühl, "Filistinlilerin onuruna paha biçilemez. Bu kampanyayı başarılı hale getirelim." diye konuştu.

Krahenbühl, UNRWA'nın okulları ile sağlık ve yardım merkezlerinin hizmete devam edeceğini vurgulayarak, UNRWA'nın yetkilerinin BM ile BM Genel Kurulunun koruması altında olduğunu vurguladı.

Filistinlilerin 70 yıldır siyasi haklarının olmaması nedeniyle haklarından mahrum oldukları ve sıkıntılara maruz kaldıklarını ifade eden Krahenbühl, diğer insanlar gibi Filistinlilerin de haklarından mahrum edilemeyeceğini dile getirdi.

ABD yönetimi geçen hafta, UNRWA'ya verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünün "tekrar gözden geçirmek üzere" askıya alındığını açıklamıştı.

Filistin İstatistik Merkezinin verilerine göre, UNRWA'da kayıtlı 5,9 milyon Filistinli mülteciden 2,1 milyonu Ürdün'de, 1 milyon 445 bini Gazze'de yaşıyor, bunu sırasıyla Batı Şeria, Suriye ve Lübnan takip ediyor.

Muhabir: Afra Aksoy