Viyana’da aşırı sağcı parti FPÖ karşıtı gösteri

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 10 binin üzerinde gösterici, yabancı ve Müslüman karşıtı aşırı sağcı partiyi protesto etti.

Fotoğraf: AA/Aşkın Kıyağan

VİYANA

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 10 binin üzerinde gösterici, ırkçı ve İslam karşıtı aşırı sağcı Özgürlük Partisi’ni (FPÖ) protesto etti.

Viyana üniversitesi önünde toplanan 10 bin gösterici, her yıl aşırı sağcı partinin bazı Neonazi oluşumlarla birlikte Hofburg sarayında düzenlediği baloya devletin izin vermesine tepki gösterdi.

Üç binin üzerinde polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteride, eski şehir olarak bilinen birinci Viyana trafiğe tamamen kapatılırken, balonun yapıldığı Hofburg sarayının çevresinde kordon oluşturan güvenlik güçleri, göstericilerin bu bölgeye geçmesine izin vermedi.

Kentin önemli caddelerinden Ringstrasse’yi trafiğe kapatan göstericiler, “Nazilere Hayır”, "Siyah (ÖVP)-Mavi (FPÖ) hükümetine hayır”, yazılı pankartlar açtı.

Eylemde konuşan Avusturyalı Sofia Berger, aşırı sağcı FPÖ’nün artık hükümette yer aldığını belirterek, özellikle basının toplumda oluşturduğu yabancı ve sığınmacı karşıtlığı nedeniyle insanların bu partilere yöneldiğini söyledi.

Berger, ırkçı partinin ülkede yabancı ve sığınmacı korkusuyla toplumu ayrıştırdığına dikkati çekerek, “Ortadoğu’da yaşanan savaşlardan kaçarak Avusturya’ya sığınan sığınmacılar üzerinden çirkin propagandalar yaptılar.” İfadelerini kullandı.

Aşırı sağcı hükümetin hayata geçirmek istediği programın çalışanların sosyal haklarını büyük çoğunlukla kısıtlayacağına işaret eden Berger, yeni hükümetin Neonazi oluşumlarla ilişkisi olduğu bilinen isimleri bakanlıklara yerleştirdiğini sözlerine ekledi.

Yaklaşık 4 saat süren gösteri olaysız sona erdi.



Muhabir: Aşkın Kıyağan