YEE'den Türkçe öğrenen Sudanlılara sertifika

Fotoğraf: AA/ Abdullah Uluyurt

HARTUM

YEE Merkezinde düzenlenen sertifika töreninde konuşan Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, YEE'nin yaptığı çalışmaların önemine değindi.

Neziroğlu, "YEE, dünyanın her yerinde Türkçe öğretiyor. Hartum YEE yaptıklarıyla bütün dünyaya örnek olacak. Yeni yıl ile kültürel faaliyetleri artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Sudan'da Türkçe'ye ilginin her geçen gün arttığına dikkati çeken Neziroğlu, taleplerin karşılanması için okutman sayısının da buna bağlı olarak artacağını kaydetti.

YEE Hartum Türk Kültür Merkezi Müdürü Feyzullah Bahçi de "Vermiş olduğumuz derslerin ilk meyvesini almaya başladık. Bugün 82 öğrenciye sertifikalarını vereceğiz. Kursiyerlerimizin 69'u A1, 12'si de A2 sertifikasını alacak." ifadelerini kullandı.

Bahçi, geçen yıl Sudan'da 780 öğrenciye ders verdiklerini anımsatarak, bu yıl sayının yaklaşık bine çıkacağını söyledi.

Muhabir: Abdullah Uluyurt



