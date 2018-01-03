Yunanistan'dan Alman gemisinin araştırma iznine iptal

Yunan makamlarınca Alman gemisine Ege Denizi'nde verilen araştırma izninin, Yunan kara suları içinde olduğu ileri sürülen bölgeler için Türkiye'den izin talebinde bulunulduğu gerekçesiyle iptal edildiği bildirildi.

ATİNA

Yunan basınına yansıyan haberlere göre, Ege Denizi'nde bilimsel çalışmalar için Hamburg Üniversitesine ait araştırma gemisi "Meteor"a verilen izin, Alman yetkililerin, Yunan kara suları içinde olduğu öne sürülen bölgeler için Türkiye'den izin talebinde bulunduğu tespit edilmesi üzerine Yunan hükümeti tarafından iptal edildi.

Geçen hafta, Limni Adası yakınlarında araştırma yapması için yetki verilen gemiyle ilgili, Türkiye'nin aynı bölgeler için Navtex yayınlamasıyla Türk makamlarından izin talebinde bulunulduğu anlaşılmıştı.

Muhabir: Mehmet Hatipoğlu