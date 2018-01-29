Fotoğraf: AA/Emin Sansar

AZEZ

Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı yöneten İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, teröristlerden arındırılan Burseya Dağı'nda incelemelerde bulundu.

Temel, dün terör örgütünden temizlenen stratejik önemdeki Burseya Dağı'na gelerek durumu yerinde gördü.

İncelemelerde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarını da denetleyerek moral veren Temel, beraberindeki komutanlarla Burseya Dağı ve çevresinde alınan güvenlik tedbirleri ile tahkimatı değerlendirdi.

Burseya Dağı, dün TSK ve harekata destek veren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından terör örgütü PYD/PKK'dan alınmıştı.

Afrin'deki terör örgütü hedeflerine yönelik 20 Ocak'ta başlayan harekat 10. gününde devam ediyor.

2. Ordu Komutanı İsmail Temel Burseya Dağı'nda Zeytin Dağı Harekatı'nı yöneten 2. Ordu Komutanı İsmail Temel, Burseya Dağı'nda Türk askerlerini ziyaret etti. 29.01.2018

Muhabir: Levent Tok-Ömer Koparan