2020 UEFA Süper Kupa maçı için 9 aday

2020 UEFA Süper Kupa maçı için aday statlar duyuruldu. Buna göre, 2020 UEFA Süper Kupa maçı için 9 aday bulunuyor.

anasayfa > spor, futbol, dünyadan spor 15.01.2018

2020 UEFA Süper Kupa maçı için 9 aday
Fotoğraf: AA/Salih Zeki Fazlıoğlu

CENEVRE 

2020 UEFA Süper Kupa maçı için aday statlar duyuruldu.

UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, 2020 UEFA Süper Kupa maçının ev sahipliğini üstlenmek için 9 ülkenin adaylık başvurusunda bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, UEFA İcra Kurulu'nun karşılaşmaya ev sahipliği yapacak stadı 29 Mart'ta duyuracağı belirtildi.

Aday ülke ve statlar şöyle:

Ülke: Şehir: Stat:

-Arnavutluk Tiran Ulusal Arena

-Belarus Minsk Dinamo 

-Finlandiya Helsinki Helsinki Olimpiyat

-Fransa Nice Allianz Riviera

-İsrail Hayfa Sami Ofer

-Kazakistan Almatı Almatı Merkez

-Moldova Kişinev Zimbru

-Kuzey İrlanda Belfast Windsor Park Ulusal Futbol

-Portekiz Porto Dragao

Muhabir: Fatih Erel

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