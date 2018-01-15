2020 UEFA Süper Kupa maçı için 9 aday

CENEVRE
2020 UEFA Süper Kupa maçı için aday statlar duyuruldu.
UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, 2020 UEFA Süper Kupa maçının ev sahipliğini üstlenmek için 9 ülkenin adaylık başvurusunda bulunduğu bildirildi.
Açıklamada, UEFA İcra Kurulu'nun karşılaşmaya ev sahipliği yapacak stadı 29 Mart'ta duyuracağı belirtildi.
Aday ülke ve statlar şöyle:
Ülke: Şehir: Stat:
-Arnavutluk Tiran Ulusal Arena
-Belarus Minsk Dinamo
-Finlandiya Helsinki Helsinki Olimpiyat
-Fransa Nice Allianz Riviera
-İsrail Hayfa Sami Ofer
-Kazakistan Almatı Almatı Merkez
-Moldova Kişinev Zimbru
-Kuzey İrlanda Belfast Windsor Park Ulusal Futbol
-Portekiz Porto Dragao
Muhabir: Fatih Erel