Azarenka Avustralya Açık'tan çekildi

ANKARA

Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası Victoria Azarenka, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'a katılmayacak.

Kadın Tenisçiler Birliğinden (WTA) yapılan açıklamaya göre, 2017 Wimbledon'dan bu yana kortlardan uzak kalan Azarenka, 2016'nın aralık ayında dünyaya getirdiği oğlu Leo'nun süren velayet davası nedeniyle Avustralya Açık'tan çekildi.

Dünya sıralamasının 210. basamağındaki Belaruslu tenisçi, 2012 ve 2013 yıllarında şampiyonluk yaşadığı Avustralya Açık'ın organizatörleri tarafından özel davet almıştı.

28 yaşındaki Azarenka'nın yerine turnuvaya, dünya 108 numarası Ajla Tomljanovic davet edildi.

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık, 15 Ocak'ta başlayacak.

Muhabir: Hüseyin Burak Demirer