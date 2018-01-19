Bayern Münih, Goretzka'yı renklerine bağladı

Bayern Münih, Schalke 04'teki sözleşmesi sezon sonu bitecek Alman milli futbolcu Goretzka'yı bedelsiz olarak transfer etti.

İSTANBUL

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih, Schalke 04'teki sözleşmesi sezon sonu bitecek orta saha oyuncusu Leon Goretzka'yı bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Alman milli futbolcu Goretzka ile 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 2022'ye kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Gelecek sezon Bayern Münih forması giyecek genç futbolcu, kariyerine Bochum'da başladı. 2013'ten bu yana Schalke 04 forması giyen Goretzka, bu sezon takımıyla çıktığı 12 maçta 4 gol attı.

Alman futbolunun son yıllarda yetiştirdiği önemli isimler arasında yer alan Goretzka, milli takımda da 12 karşılaşmada oynadı ve 6 gol kaydetti.

Muhabir: Mutlu Demirtaştan