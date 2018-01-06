İSTANBUL

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede Beşiktaş’ta sergilediği performansın ardından Everton ile 4,5 yıllık sözleşmeye imza atmasından dolayı Cenk Tosun’u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ünlü golcüye başarı dileklerini de ilettiği kaydedildi.

Muhabir: Nurettin Coşkun