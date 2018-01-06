İSTANBUL
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede Beşiktaş’ta sergilediği performansın ardından Everton ile 4,5 yıllık sözleşmeye imza atmasından dolayı Cenk Tosun’u tebrik etti.
- Cenk Tosun Beşiktaş taraftarına veda etti
- Cenk Tosun'dan bonservis rekoru
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- Cenk Tosun resmen Everton'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ünlü golcüye başarı dileklerini de ilettiği kaydedildi.
Muhabir: Nurettin Coşkun