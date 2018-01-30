Fransız savunma oyuncusu, rekor ücretle Manchester City'de

İngiliz ekibi, 23 yaşındaki Fransız savunma oyuncusuyla 57 milyon sterlinlik bonservis bedeliyle 2023 yılına kadar sözleşme imzaladı.

İSTANBUL

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Fransız savunma oyuncusu Aymeric Laporte'yi transfer etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 23 yaşındaki Fransız savunma oyuncusuyla 2023 yılına kadar sözleşme imzalandığı ve 14 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

Manchester City, İspanya'nın Athletic Bilbao takımında forma giyen oyuncunun bonservisi için 57 milyon sterlin (304 milyon lira) öderken, bu rakam Laporte'yi kulüp tarihinin en pahalı futbolcusu yaptı. Rekor 2015 yılında 55 milyon sterline transfer edilen Belçikalı yıldız Kevin de Bruyne'ye aitti.

İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetimindeki Manchester ekibi, geçen sezondan bu yana savunma oyuncuları için 190 milyon sterline yakın bonservis ödedi.

Muhabir: Yunus Kaymaz