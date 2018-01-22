Manchester United, Alexis Sanchez'i kadrosuna kattı

İSTANBUL

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Arsenal'den Şilili futbolcu Alexis Sanchez'i renklerine bağladı.

Manchester United Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcunun transfer edildiği bildirilirken, Arsenal'e orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan'ın gönderildiği kaydedildi. Açıklamada sözleşmenin detaylarıyla ilgili bir bilgi paylaşılmadı.

İngiliz basını ise Manchester United'ın Sanchez için Arsenal'e 20 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceğini öne sürdü.

Arsenal'de mükemmel 3,5 yıl geçirdiğini aktaran Sanchez, "Dünyanın en büyük kulübüne geldim. Şimdi tarihi bir stadyumda oynama ve Jose Mourinho ile çalışma şansı yakaladım. Manchester United'da forma giyecek ilk Şilili futbolcu olmanın gururunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Manchester United'ın teknik direktörü Jose Mourinho ise, " Sanchez dünyadaki en iyi hücum oyuncularından biri. O, hırsıyla ve karakteriyle takımımızı daha da güçlendirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kariyerinde River Plate, Barcelona gibi kulüplerde de top koşturan Alexis Sanchez, son olarak Arsenal forması giydi. Arsenal ile 166 maça çıkan Şilili futbolcu, 80 gole imza attı.

Muhabir: Serhat Bağbars