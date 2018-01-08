Sneijder basına tanıtıldı

Fotoğraf: AA/Serdar Bitmez

DOHA

Katar'ın El-Gharafa takımı, 1,5 yıllığına kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'i basına tanıttı.

Yeni takımında 10 numaralı formayı giyecek Sneijder, Katar'ın başkenti Doha'da basın toplantısı gerçekleştirdi.

El-Gharafa'ya tecrübelerini aktarmaya çalışacağını dile getiren Sneijder, "Katar'da spor gelişmiş durumda. Bu anlaşma çok hızlı gerçekleşti. Bazı arkadaşlarımla oturup konuştuk. Çin'e veya ABD'ye gideceğim yönünde haberler vardı ama ben Katar'ı seçtim." ifadelerini kullandı.

"18 aylık sözleşmem var"

Katar'da forma giyecek olmaktan mutluluk duyduğunu belirten 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, "18 aylık sözleşmem var. Katar'ı iyi biliyorum. Benim için iyi bir seçim. Ayrıca Katar'ın 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapması muhteşem." değerlendirmesinde bulundu.

"Sneijder, dünya çapında en önemli 5 yıldızdan biri"

Katar temsilcisi El-Gharafa'nın teknik direktörü Bülent Uygun da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni transferleri Sneijder'in dünyanın en önemli futbolcularından biri olduğunu söyledi.

Fransa'nın Nice takımından transfer edilen Hollandalı futbolcunun engin tecrübelerinden faydalanmak istediklerini belirten Uygun, "Sneijder, dünya çapında en önemli 5 yıldızdan biri. Dünya çapında bir ismi transfer ettik." dedi.

Çin ve ABD'den transfer teklifleri gelse de Sneijder'in parayı değil hayallerini tercih ettiğini aktaran tecrübeli teknik adam, "Sneijder, 2022 Dünya Kupası'nda oynamak istediğini ve bu organizasyonun Orta Doğu'nun en güzel ülkesinde yapılması nedeniyle önceden gelip ortamı görmek istediğini söyledi. Ondan beklentimiz, gençlere tecrübelerini aktarması ve takıma fayda sağlaması." şeklinde konuştu.

Muhabir: Serhat Bağbars, Serdar Bitmez