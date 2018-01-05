Sneijder'in yeni takımı El-Gharafa

Katar ekibi El-Gharafa, Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'i transfer ettiklerini açıkladı.

anasayfa > spor, dünyadan spor 05.01.2018

Sneijder'in yeni takımı El-Gharafa

İSTANBUL

Katar ekibi El-Gharafa, Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'i transfer ettiklerini açıkladı.

Katar temsilcisinin sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada, "Sneijder'in El-Gharafa'ya katılacağını haber vermekten mutluluk duyarız. Taraftarlarımıza yeni yıl hediyesi olsun." ifadeleri kullanıldı.

Teknik direktörlük görevine Bülent Uygun'u getiren Katar temsilcisi, 12 Ocakta deplasmanda El-Ahli takımıyla karşılaşacak.

Ligde 11 haftada 11 puan toplayan El-Gharafa, 7. sırada yer alıyor.

Muhabir: Yunus Kaymaz

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