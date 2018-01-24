Teknik direktörün sağlık sorunu maçı tatil ettirdi

BERLİN

Almanya İkinci Futbol Ligi’nde Darmstadt-Kaiserslautern maçı, konuk ekibin teknik direktörü Jeff Strasser'in sağlık sorunu yaşaması nedeniyle devre arasında tatil edildi.

İlk yarısı 0-0 berabere tamamlanan Darmstadt-Kaiserslautern müsabakasının, Strasser'in sağlık sorunu sebebiyle devam edemeyeceği belirtildi ve statta karşılaşmanın tatil ediliği anonsu yapıldı.

Kaiserslautern Kulübünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Strasser'in kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) haberinde ise kulüpten bir yetkilinin Strasser'in bilincinin yerinde olduğunu aktardığı belirtildi.

Alman medyasındaki haberlerde, 43 yaşındaki teknik direktörün soyunma odasında muhtemelen kalp krizi geçirdiği kaydedildi.

Muhabir: Erbil Başay