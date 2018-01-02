Tuna Altuna çiftlerde çeyrek finalde

Milli tenisçi ile İsveçli partneri Ymer, Katar ExxonMobil Açık Turnuvası'nda çeyrek finale yükseldi.

İSTANBUL

Milli tenisçi Tuna Altuna, Katar ExxonMobil Açık Turnuvası'nda çiftlerde çeyrek finale yükseldi.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen organizasyonda, çift erkekler ilk tur mücadelesinde Tuna ve İsveçli partneri Elias Ymer, Alman ikili Peter Gojowczyk-Florian Mayer ile karşılaştı.

Bir saat 17 dakika süren müsabakadan 5-7, 6-2 ve 10-8'lik setlerle 2-1 galip ayrılan Tuna Altuna-Elias Ymer çifti, çeyrek finale çıktı.

İki tenisçi, yarın çeyrek finalde Avusturyalı Oliver Marach ve Hırvat Mate Pavic çiftiyle mücadele edecek.

Muhabir: Mutlu Demirtaştan