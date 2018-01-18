600 binin üzerinde Suriyeli öğrenci karne alacak

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de eğitimini sürdüren 604 bin 779 Suriyeli öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girecek.

ANKARA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine göre, Türkiye'de eğitimini sürdüren 604 bin 779 Suriyeli öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girecek.

AA muhabirinin MEB verilerinden derlediği Eylül 2017 istatistiklerine göre, Suriyeli eğitim çağındaki nüfusun kademeli olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullara kaydedilmesi çalışmaları devam ediyor.

336 bin 476 öğrenci eğitim görüyor

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi 14 bin 742 okulda toplam 366 bin 476 öğrenci eğitim görüyor.

20 ildeki 338 geçici eğitim merkezlerinde ise tamamı Suriyeli olmak üzere 229 bin 470 öğrenci yoğun Türkçe öğretimi temel olmak kaydıyla eğitim alıyor.

Geçici eğitim merkezlerinin en yoğun olduğu şehirler sırasıyla, Hatay (89), İstanbul (62), Gaziantep (50) ve Şanlıurfa (41) olarak belirlendi. Bu şehirler, aynı zamanda Suriye vatandaşlarının ve Suriyeli öğrencilerin en yoğun olduğu şehirler.

Açık okullara kayıtlı 8 bin 833 öğrenci bulunuyor. Toplamda 604 bin 779 Suriyeli öğrencinin eğitime erişimi sağlandı.

Muhabir: Selma Kasap