Engellilerin beden eğitimi öğretmenleri Muş'ta da yetişecek

Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda açılan "Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi" bölümünde, Malatya'dan sonra Muş'ta da engelliler için beden eğitimi öğretmenleri yetişecek.

MUŞ

Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda açılan "Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi" bölümünde, Malatya'dan sonra Muş'ta da engelliler için beden eğitimi öğretmenleri yetişecek.

MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitenin engellilerle ilgili önemli projelere imza attığını söyledi.

Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) bu bölüm için talepte bulunduklarını ve bunun kabul edildiğini belirten Polat, "Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi bölümümüz, Malatya'dan sonra Türkiye'de açılmış ikinci bölüm olacak. Burada özellikle engellilerin beden eğitimi konusunda öğretmenlerimizi yetiştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar ile Milli Eğitim bakanlıklarının ilgili genel müdürlükleriyle gerekli görüşmeleri yaptıklarını anlatan Rektör Polat, şöyle devam etti:

"Bakanlarımızdan talebimiz şu; Söz konusu bölümden mezun olan öğrenci arkadaşlarımıza ilgili alanlarda istihdam imkanlarının verilmesi, öğretmenlik yapabilmeleri için fırsat tanınması. Bunlar tanındığında bana göre Türkiye bu konuda lig atlayacak. Gelişmiş ülkelerin pek çoğunda bu alanla ilgili çeşitli bölümler var. Buradan mezun olan öğrenciler kamu kurumlarında, özel sektörde çok rahat iş bulabilirler. Bu açıdan şayet bu bölümlerde mezun olan öğrencilerimize de bu imkan tanınırsa, sanıyorum Türkiye'de engelliler için çok önemli bir adım atılmış olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu konuya önem veriyor."

"Önümüzdeki yıl öğrenci almayı düşünüyoruz"

Fethi Ahmet Polat, BESYO'nun Muş'ta geçen yıl açıldığını, öğrencilerinin Türkiye ve uluslararası düzeyde çeşitli başarılar elde ettiklerini ve YÖK'ün de bu başarıyı gördüğünü dile getirdi.

Engellilerle ilgili farkındalık oluşturulması noktasında üniversiteye düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalıştıklarını anlatan Polat, amaçlarının öncelikle bu bölüme öğrenci almak olduğunu ifade etti.

Bunun için YÖK'ün bazı kriterleri olduğunu anlatan Rektör Polat, şunları kaydetti:

"İlgili bölümde öğretim elemanı sayısının yeterli olması gerekiyor. Biz de sayıyı hemen hemen tamamlamış durumdayız. Belki bir transfer daha yapmamız gerekecek. Dolayısıyla öğretim eleman sayısına ulaştığımızda inşallah önümüzdeki yıl öğrenci almayı düşünüyoruz. Türkiye'nin pek çok ilinde beden eğitimi ile ilgili fakülteler ve yüksekokullar var. Bu anlamda BESYO konusunda iddialıyız. Pek çok üniversitenin önünde olduğumuzu düşünüyoruz. Muş bunu hak ediyor. Engelli spor kulüplerinin bulunması ve Türkiye çapında bedensel engellilerin başarılı olması Muş'u öne çıkarıyor."

Muhabir: İbrahim Yaldız