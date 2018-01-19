YÖK ve ÖSYM, TUS için bir araya geldi

ANKARA - Selma Kasap

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yetkililerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavlarının (TUS) Tıp Fakülteleri Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) ile uyum düzeyi, sınavın niteliğini artırma ve sınava yönelik alternatif yaklaşımlar, e-Sınav imkanı ile sonuç açıklama süreçlerini iyileştirmeye yönelik öneriler ele alındı.

ÖSYM Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ilişkin AA muhabirine bilgi veren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, ÖSYM olarak yaptıkları sınavların kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Bu konuda ÖSYM olarak kendi iç süreçlerini sürekli iyileştirdikleri gibi paydaşların görüş ve önerileri doğrultusunda da iyileştirmeler yaptıklarını dile getiren Özer, bu bağlamda TUS'u daha önce Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu Üyeleri ile masaya yatırdıklarını anımsattı.

Bugün düzenlenen toplantıda da YÖK temsilcileri ve rektörler ile TUS'u detaylı bir şekilde ele aldıklarını aktaran Özer, "ÖSYM'de düzenlenen toplantıda, TUS sınavlarında sorulan soruların ÇEP ile uyum düzeyi, soruların madde güçlük düzeyleri, ayırt edicilikleri, sınavların tutarlılığı, alternatif yaklaşımlar, e-Sınav yapabilme ve yıl içinde sınav sayısının artırılma imkanı ve sınav ve sonuç açıklama süreçleri detaylı bir şekilde müzakere edildi." bilgisini paylaştı.

Toplantının organizasyonuna desteğinden dolayı YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’a teşekkür eden Özer, katılımcılara da şükranlarını sundu.

Toplantıya, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Özer, Başkan Yardımcıları ve Daire Başkanları, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Zeliha Koçak Tufan, YÖK Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sezer Komsuoğlu, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş katıldı.