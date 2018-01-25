Borsa 120.000 puanın üzerini gördü

BIST 100 endeksi 120.320,47 puana çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

İSTANBUL

BIST 100 endeksi 120.320,47 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine kadar çıktı.

Türk lirası varlıklara artan ilgi ve özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımların etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 120.320,47 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, saat 15.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 120.000 puan seviyesinde dengelendi.

Analistler, dolar kurunun 3,75 seviyesinin altında seyretmesi ve Avrupa borsalarındaki pozitif havanın Borsa İstanbul’da alımları desteklediğini kaydetti. BIST 100 endeksinin dünkü hızlı yükseliş eğilimini banka hisseleri öncülüğünde bugün de devam ettirdiğini ifade eden analistler, endekste yeni rekorların görülebileceğini dile getirdi. Bankacılık endeksi şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 186.550 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) kararları ve ECB Başkanı Mario Draghi'nin basın toplantısının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 120.000 puanın üzerinde kaldığı sürece yükseliş eğiliminde hareket edeceğini söyledi. Endeksin dolar bazlı direncinin cari kurla 121.300 seviyesine denk geldiğine dikkati çeken analistler, olası düşüşlerde ise 117.500 puanın destek olarak öne çıkacağını söyledi.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal