Değerli kağıt bedelleri açıklandı

ANKARA

Muhasebat Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2018 itibarıyla geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, gelecek yıl ilgili kanunda "değerli kağıt" olarak belirlenen noter kağıtları 11 lira ile 22 lira arasında satılacak. Pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 108 lira olacak.

Kimlik kartları 18,50 lira, aile cüzdanları 98,50 lira, sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 134 lira, motorlu araç tescil belgesi 120 lira, iş makinesi tescil belgesi 100 lira, her bir çek yaprağı için banka çekleri 6,50 lira, Mavi Kart ise 10 liradan satılacak.

Değerli kağıt bedelleri şöyle:

Değerli Kağıdın Cinsi 2018 (TL) Noter kağıtları: Noter kağıdı 11 Beyanname 11 Protesto, vekaletname, re’sen senet 22 Pasaportlar 108 İkamet izni 72 Doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 18,50 Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 37 Aile cüzdanları 98,50 Sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 134 Motorlu araç tescil belgesi 120 İş makinesi tescil belgesi 100 Banka çekleri (her bir çek yaprağı) 6,50 Mavi Kart 10 Yabancı çalışma izni belgesi 72 Çalışma izni muafiyeti belgesi 72

Muhabir: Ayşenur Sağlam