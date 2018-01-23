Dünya Ekonomik Forumu başladı

DAVOS

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen 48. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) açılış konuşmasını yaptı.

Hindistan'ın lider seviyesinde Davos'a en son 1997 yılında katıldığını anımsatan Modi, son 20 yılda ülkesinin milli gelirinin 400 milyar dolar seviyesinin 6 kat üzerine çıkmayı başardığını anlattı.

Modi, son yıllarda teknolojik ve dijital ilerlemelerin gündelik yaşamı önemli şekilde değiştirildiğine dikkati çekerek, "Barış, güvenlik ve istikrar konusunda dünya ciddi zorluklarla yüzleşiyor." ifadesini kullandı.Teknolojik gelişimde öncü rol oynayan ülkelerin diğerlerine üstün durumda olacağını hatırlatan Modi, verilerin günümüzde en değerli varlık haline geldiğini söyledi.

Modi, bilim, teknoloji ve ekonomi alanında sağlanan ilerlemenin vatandaşların refahını artırması gerektiğine işaret ederek, günümüzde toplumların birbirine bağımlı olduğunu ifade etti.Günümüzde terörün önemli tehlike ortaya koyduğuna diikkati çeken Modi, "Terör tehlikeli ama aynı şekilde tehlikeli olan iyi ve kötü teröristin yapay olarak ayrılmaya çalışılması." değerlendirmesinde bulundu.

Modi, günümüzde, özellikle iyi eğitimli ve maddi durumu yerinde gençlerin radikalleşerek terör örgütlerine katıldıklarını sözlerine ekledi.

Mevcut yapıda küresel kurumların 2. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıktıklarını anımsatan Modi, "Bu kurumlar bugün insanların isteklerini, hayallerini ve gereksinimlerini karşılıyor mu gerçekten? Bu eski kurumların sistemleriyle özellikle gelişen ülkelerin gereksinimleri arasında büyük bir fark var." diye konuştu.

Modi, korunmacı ekonomi politikalarını savunan güçlerin küreselleşmeye karşı olduklarını hatırlatarak, "Küreselleşmenin parıltısını yavaş yavaş kaybetmeye başladığını anlamamız gerekiyor. Onların niyetleri sadece küreselleşmeyi engellemek değil aynı zamanda doğal akışı tersine çevirmek. Bunun sonucunda yeni gümrük vergileri ve çeşitli ticari engellemeler görüyoruz. Artık ikili ve çoklu ticaret müzakereleri durma noktasına geldi." ifadelerini kullandı.

Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Schwab da, günümüz küresel yapısı içerisinde bütün unsurların birbirlerine bağlı olduğunu belirterek, sistemin eksiklerinin giderilmesi için ortak çalışılmasının gerektiğini söyledi. Sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın sosyal unsurların dahil edilmesiyle sağlanabileceğini ifade eden Scwab, küresel ölçekte iş birliğine dayalı kapsayıcı bir sistem ortaya konması gerektiğini anlattı.

Zirvenin teması "Parçalanan Dünyada Ortak Gelecek Oluşturmak"

"Parçalanan Dünyada Ortak Gelecek Oluşturmak" ana temasıyla düzenlenen Davos Zirvesi’nde, 400'ün üzerinde oturum gerçekleştirilecek. Yarıya yakını kapalı düzenlenecek toplantılarda, ülkeler arasındaki ortak sorunlarla mücadelede uluslararası iş birliğini canlandırma konusuna odaklanılacak.

Zirvenin ana konuları arasında küresel ekonominin durumu, güvenlik ve çevre gibi başlıklar olacak. Toplantılarda, ekonomik toparlanmanın sürdürülebilirliği, ticaret, teknolojik değişim, çevreye verilen zararlar, refah paylaşımı, terörle mücadele, çok kutuplu dünyada yön bulmak, toplumsal bölünmelerin üstesinden gelmek ve para politikaları gibi alanlarda ortak çıkarlar doğrultusunda uluslararası iş birliğinin önemi ele alınacak.

Liderlerden yoğun ilgi

4 gün sürecek Davos Zirvesi'ne çok sayıda ülke lideri katılacak. ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker gibi liderlerin yanı sıra İspanya Kralı Felipe, Ürdün Kralı Abdullah ve Belçika Kralı Philippe de zirveye katılım gösterecek.

Zirvede, uluslararası kurumlar da üst düzeyde temsil edilecek. Bu kapsamda toplantılara BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Roberto Azevedo, IMF Başkanı Christine Lagarde, Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü William Lacy Swing de iştirak edecek.

Türkiye de temsil ediliyor

Davos toplantılarına Türkiye'den Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya katılacak.

Şimşek ve Zeybekci, katılacakları oturumların yanı sıra dünyanın önde gelen yatırımcı ve fon yöneticileriyle bir araya gelecek, ikili görüşme yapacak.

Muhabir:Ata Ufuk Şeker