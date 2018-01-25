Ekonomi Bakanı Zeybekci Davos'ta

Fotoğraf:AA/Dursun Aydemir

DAVOS

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 48. Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF) katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ikili temaslarda bulundu.

Zeybekci, Davos Zirvesi'nde İsviçre Ekonomi, Eğitim ve Araştırmadan Sorumlu Federal Hükümet Bakanı Johann Schneider-Ammann ve Lihtenştayn Dışişleri, Eğitim ve Kültür Bakanı Aurelia Frick ile ayrı ayrı görüştü.

Görüşmelerde Türkiye ile bu ülkeler arasındaki ikili ekonomik konuların geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Muhabir: Bayram Altuğ



