Ekonomi bakanı Zeybekci, "DTÖ'nün kuruluşundan bu yana hem küresel sahne hem de ticaret ortakları ciddi anlamda değişti. Bu nedenle, DTÖ’nün ve gündeminin yeni gelişmeler doğrultusunda şekillenmesi gerekiyor." dedi.

DAVOS

Ekonomi bakanı Nihat Zeybekci, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen 48. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) çerçevesinde düzenlenen DTÖ Gayriresmi Bakanlar toplantısında Türkiye'yi temsil etti.

Daha önce önemli konularda somut sonuçlar alabilmek için çok çalıştıklarını belirten Zeybekci, "Ancak olmamız gerektiği kadar başarılı olamadık. Tüm konularda bir sonuç beklemiyorduk ancak, bazılarında somut sonuçlar elde edebilirdik." diye konuştu.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)çatısı altında, müzakerelerin devam etmesi gerektiğine dikkati çeken Zeybekci, "Müzakere bir verme-alma sürecidir. Herhangi bir taviz vermeden konudan bağımsız olarak bir sonuca ulaşmak mümkün değildir. Çok talepkar olmak ve çok fazla kırmızı çizgilere sahip olmak ilerleyebilmek için pozisyonlarımızı zorlaştırır." ifadesini kullandı.

Zeybekci, DTÖ'nün sorunların diyalogla çözümü için "dünya ticaretinin merkezi düzenleyici sistemi" olarak görev yaptığını ancak DTÖ'nün sadece çok taraflı müzakerelerle sınırlı olmadığını vurguladı.

Sistemin güç kaybetmesinin tüm üyeler için bir "kaybet-kaybet" durumuna yol açacağını vurgulayan Zeybekci, "DTÖ'nün kuruluşundan bu yana, hem küresel sahne hem de ticaret ortakları ciddi anlamda değişti. Bu nedenle, DTÖ’nün ve gündeminin yeni gelişmeler ve uluslararası çevrenin değişen yüzü doğrultusunda şekillenmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zeybekci ayrıca, gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkelerin özel durumları konusunda hassas, onlara hareket sahası bırakma konusunda ise açık olunması gerektiğini söyledi.

Devam eden müzakerelere bakmaksızın, mevcut panel ve temyiz organı sistemini engellememek gerektiğine de işaret eden Zeybekci, DTÖ’nün küresel ticarette sürdürülebilir büyümeyi sağlayan kurallara dayalı çok taraflı bir ticaret sistemi için tek adres olduğuna dikkati çekti.

Zeybekci, Türkiye’nin DTÖ şemsiyesi altında ticaretle ilgili tüm konularda tartışmaya hazır ve açık olduğunu sözlerine ekledi.

DTÖ üyesi ülkeler arasında en büyük ekonomiye sahip ve müzakerelere en fazla katkıyı sağlayan 30 ülkeden ilgili bakanların iştirak ettiği toplantıya, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Norveç, İsviçre, Avustralya’nın da aralarında bulunduğu bir çok önemli ekonomiye temsilen bakanlar yer aldı.

Muhabir: Ata Ufuk Şeker



