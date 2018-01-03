Ekonomistler yıllık enflasyonda düşüşün devam etmesini bekliyor

İSTANBUL - MURAT BİRİNCİ

Tüketici fiyatları aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,69 artarken, yıllık enflasyon yüzde 12,98'den yüzde 11,92'ye geriledi.

Ekonomistler, yıllık enflasyondaki düşüşün lehte baz etkisiyle 2018'in ilk yarısında devam etmesi öngörüsünde bulunurken, tek haneli seviyeleri görmek için yılın ikinci yarısının beklenebileceğini kaydetti.

Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, aralık enflasyonunun piyasa beklentisinin ılımlı oranda üzerinde gerçekleştiğini ifade ederek, "Ancak beklentilerin üzerinde gerçekleşen kısmının ağırlıklı olarak, beyaz eşya ve otomotivde gözlenen ve kurun son aylardaki değer kaybının gecikmeli etkileriyle ilgili olan artışlardan kaynaklandığını, kurdaki son toparlanma hareketinin devam etmesi durumunda ise gelecek dönem için çok ciddi bir risk unsuru yansıtmadığını düşünüyoruz." dedi.

Gıda fiyatlarının daha istikrarlı kısmı olan işlenmiş gıda enflasyonunda gözlenen yavaşlamayı da, hem kur görünümüne dair görüşlerini destekleyici hem de gelecek dönem enflasyon görünümü açısından rahatlatıcı bulduklarını vurgulayan Tokalı, yıllık enflasyonda 2017'nin kasım sonundaki yüzde 12,98'den aralık sonunda yüzde 11,92'ye iniş hareketinin, ocak ayında da benzer bir hızla devam edebileceğini söyledi.

Tokalı, 2018 sonuna dair yüzde 8,7'lik tahminlerini koruduklarını ve enflasyonun bu yılın ilk yarısında yüzde 10'lu seviyelere kadar inebileceğini ifade ederek, yarın açıklanacak reel kurun 84,7'den 85,6 civarına çıkabileceğini kaydetti. Tokalı, "Hala aşırı değersiz kur söz konusu. Özetle, son enflasyon verilerini TL varlıklar için destekleyici buluyoruz." dedi.

"Yıllık enflasyondaki düşüş devam edecek"

QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı da yıllık enflasyonda düşüş olsa da, bu düşüşün gıda, enerji ve alkol-tütün kalemlerindeki baz etkisinden kaynaklandığını ifade ederek, çekirdek göstergelerde bozulmanın devam ettiğini söyledi.

Kanlı, "TL'deki değer kaybı ve fiyatlama/ücretlendirme davranışlarındaki bozulmanın enflasyonu olumsuz etkilemeye devam ettiğini görüyoruz. Yıllık enflasyondaki düşüşe karşın enflasyon görünümündeki olumsuz seyir sürüyor." diye konuştu.

Kanlı, bundan sonraki süreçte baz etkileri kaynaklı olmak üzere yıllık enflasyondaki düşüşün devam etmesini bekleyebileceklerini ancak gıda enflasyonunda büyük bir sürpriz olmadığı takdirde tek haneli enflasyonu görmek için 2018'in son çeyreğine kadar beklenebileceğini kaydetti.

Yönetilen fiyatlar ve asgari ücretteki son artışların da bu süreci zorlaştırdığını belirten Kanlı, "TCMB'nin bu görünümde hareket etmek için herhangi bir alanı bulunmuyor." dedi.

"Enflasyonda baz etkisi nisan sonuna kadar lehte olacak"

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi ise aralık sonunda önceki aya göre 1,06 puan düşüşle yüzde 11,92'ye gerileyen yıllık TÜFE'nin, Enflasyon Raporu'nda yer alan yıl sonu TCMB tahmininin (yüzde 9,8) üzerinde ve enflasyon hedefinin (yüzde 5) etrafındaki belirsizlik aralığının da (+/-2 puan) çok yukarısında gerçekleştiğini kaydetti.

TCMB'nin hükümete mektup yazarak bu gelişmenin gerekçelerini anlatması ve alınacak tedbirlerden bahsetmesi gerekeceğini ifade eden Bürümcekçi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Önümüzdeki dönemin seyri açısından ise gıda fiyatlarının belirsizliği ve oynaklığı dışında, ham petrol ve diğer emtia fiyatlarının görünümü, döviz kuru hareketleri ve kamu fiyat/vergi ayarlamaları enflasyon üzerindeki risklerin yönünü belirleyecektir. Ancak enflasyonun seyri açısından döviz kurları daha önemli, belirleyici olmaya devam edecektir. Aralık ayı ortalamasında kur sepeti bazında yüzde 0,3 civarı gerileme olmasına karşılık son durum itibarıyla bir yıllık dönemde değer kaybının yüzde 17 düzeyinde seyretmesi kurlardan fiyatlara geçiş riskinin yüksek kalmaya devam ettiği anlamına gelmektedir. Buna karşılık manşet enflasyonda baz etkisi nisan sonuna kadar olan dönemde lehte olacaktır. Söz konusu dönemde 2017 yılı aylık gerçekleşmelerinin uzun dönem ortalamalarının çok üzerinde olması potansiyel olarak 2-2,5 puan düşüş imkanı vermektedir. Bu dönemde en belirgin düşüş ise yeni kamu fiyat ayarlamalarına rağmen ocak ayında gözlenecektir. Ancak bu potansiyelin ne ölçüde realize olacağı büyük ölçüde kurlar ve gıda fiyatlarının seyrine bağlı olacaktır."