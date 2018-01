Fotoğraf: AA/Emrah Yorulmaz

İSTANBUL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Milli çıkarlarımız neyi gerektiriyorsa, vatandaşımızın, milletimizin huzuru ve refahı için ne lazımsa, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında her türlü hamleyi yapmaktan asla geri çekinmeyeceğiz." dedi.

Bakan Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenen "Gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni"ndeki konuşmasında, şehit ve gazilerin Türkiye için övünç kaynağı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin tarihi günlerden geçtiğine dikkati çeken Albayrak, "Geçmişte topuyla, tüfeğiyle milletimizin imanını boğmaya çalışan, semalarımızı ezansız, bizleri vatansız koymaya çalışanlar, bugün aynı şedit bir saldırı atmosferiyle sahnedeler. Tarihin her döneminde mukaddeslerimiz uğruna mücadele etmekten, vatanımıza namahrem eli değmesin diye canımızı feda etmekten, millet olarak hiçbir zaman çekinmedik." diye konuştu.

Albayrak, Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana vatan topraklarını savunmak için kararlılıkla mücadele ettiğini dile getirerek, "Bu mücadelenin kuşkusuz en büyük kahramanları, siz gazilerimiz ve şehit ailelerimizdir. Biz, her şartta devletiniz olarak şehit aileleri ve gazilerimizin yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Albayrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cennet mertebelerinin en yücesi, peygamberlik makamından sonra en yüce makama ulaşan şehitlerimizin varlığıyla hem mutlu hem de hüzünlüyüz. Mutluyuz, böylesine büyük bir makam her insanoğluna, her aileye, her millete nasip olmaz. Hüzünlüyüz, çünkü ölümün gölgesi her gün yüzümüze vurduğunda o tarifsiz acıyı bir kez de daha yaşıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu gibi, 'Onlara ölüler demeyiniz, çünkü onlar diridirler, sizler bilemezsiniz.' ayetinde olduğu gibi. İmanımızın bize bahşettiği bu güç sayesinde Allah'a çok şükür, dimdik ayaktayız."

"Bir gece ansızın geldik, inlerine kadar girdik"

Bakan Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın geliriz." ifadesini anımsatarak, "Bir gece ansızın da geldik, inlerine kadar da girdik. Bizim kahraman ordumuz, El-Bab'da ne yaptıysa, bugün de Afrin'de aynı cesaret ve kararlılıkla, hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyor. Türkiye olarak bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Malum birileri gibi demokrasi adı altında başkalarının vatanlarını işgal gibi bir niyetimiz de yok. Türkiye'nin tek bir amacı var. O da kendi milli bekasına gelecek tehdit nereden gelirse gelsin, onu boğmak, ona yaşam hakkı tanımamaktır." dedi.

"Bizler, 'Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır' şiarı ile yetişen bir toplum ve milletiz." ifadesini kullanan Albayrak, "Dün bağımsızlığımıza, istiklalimize, istikbalimize göz dikenleri nasıl perişan ettiysek, bugün de Allah'ın izniyle aynısını yapmaya muktediriz. Kimse bizden durup, bu olanlara seyirci kalıp, izlememizi beklemesin. Milli çıkarlarımız neyi gerektiriyorsa, vatandaşımızın, milletimizin huzuru ve refahı için ne lazımsa, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında her türlü hamleyi yapmaktan asla geri çekinmeyeceğiz." diye konuştu.

Albayrak, Türk milletinin her dönemde ateşle imtihan olduğunu ama hiçbirinin bu dönemki kadar sinsi ve aşağılık oyunlarla gerçekleşmediğini anlattı.

Bu dönemki mücadelenin tarihtekilerden çok daha zor olduğunu vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

"Biz sabrettik. Tüm bu mücadelede, konunun detaylarını muhataplarımıza detaylı bir şekilde her zaman diplomasi diliyle tek tek anlattık. Tüm bu yapılan yanlışlardan dönülmesi noktasında hep uyardık. Eğer Türkiye'nin sağduyulu politikasını, bir atalet, pasiflik, korkaklık gibi algılayanlar olduysa, artık bundan sonra Fırat Kalkanı'na, 15 Temmuz direnişine, Afrin'e baksınlar. Türkiye'nin güvenliğine yönelen her türlü iç ve dış tüm bu tehditlerin bertaraf edilmesi için gerek askeri gerek diplomatik faaliyetlerimizi, bundan sonra da büyük bir kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Diplomasinin sonuç vermediği yerde, kimse kusura bakmasın, sorunu çözmek için gerektiğinde kaynağına, sahaya inerek her türlü müdahaleyi yapacağını Türkiye Cumhuriyeti Devleti ordusuyla bir kez daha göstermiştir."

"Bu ülke, terörden canı acıyorsa gerekeni yapacaktır"

Bakan Albayrak, Türkiye'nin müttefiklerinden bu konuda destek beklemesinin en doğal hakkı olduğunu belirterek, "Müttefiklik bunu gerektirir. Bugün terör artık uluslararası bir sorun haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman 'İyi terörist, kötü terörist olmaz.' dediğini aktaran Albayrak, "Terör odakları doğdukları coğrafyalarda kökünden kazınmadıkça, tıpkı bir ur gibi dünyanın her bölgesine yayılacak. Masum insanları katletmeye devam edecek. Biz bu konuda muhataplarımızdan dürüstlük bekliyoruz ancak bugüne kadar bu konuda vermiş olduğumuz mücadele, salt kendi milli çıkarlarımız ve siyasetimizin ötesinde, evrensel değerler noktasında bölge halkının huzur ve refahını da ilgilendirmektedir. Kimse Türkiye'ye bu konuda akıl vermesin. Kusura bakmasınlar, bu ülke terörden canı acıyorsa gerekeni yapacaktır." diye konuştu.

Albayrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"O eski defterler çoktan kapandı. Bir zamanların söyleneni yapan, hiçbir şeye itiraz etmeyen, otur dediğinde oturan, emir talimat alan Türkiye'si artık yok. Bu böyle biline. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yeni Türkiye'nin, güçlü ve büyük Türkiye'nin başarılarla dolu hikayesini, işte 80 milyon, hep birlikte gün gün yazıyoruz. Kendimiz için değil, evlatlarımız, torunlarımız için bu yüzyılın bu milletin tarihinde şanlı bir yüzyıl olması için. Milletçe bu süreçte nice büyük badireler atlattık. Cumhurbaşkanımızın dik duruşu, milletimizin feraseti ve cesaretiyle, siz şehit ve gazi ailelerinin dik duruşu sayesinde tüm bu mücadelelerden üstüne basa basa söylüyorum, zaferle çıktık."

"Teröristler, özgürlük savaşçısı gibi gösterilmeye çalışıyor"

Afrin Operasyonu olurken terör örgütü lehine açıklamalar yapıldığına değinen Albayrak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kim teröristlerin sözcülüğüne soyunuyor, kim milletin yanında saf tutuyor, hep birlikte görüyoruz. Tarihe tanıklık ediyoruz. Birileri eli kanlı teröristleri, özgürlük savaşçıları gibi göstermeye çalışıyor. Suriye'de İŞİD ile savaşan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları bu kalleşler tarafından katledilip sokaklarda insanlık dışı bir şekilde teşhir edilirken nerdeydiniz? Suriye'de masum ve mazlum insanlar sürülürken, öldürülürken, vatanlarından edilirken, yerlerinden edilirken nerdeydiniz? Sizin bugün verdiğiniz silahlar ve bombalar Türkiye'de masum insanların canını yakarken, nerdeydiniz? Batılı birçok ülke terörle mücadelede sınıfta kalmıştır. Türkiye gibi BM'nin barış operasyonlarında en ön safta duran ülkeye karşı, samimiyet testinde sınıfta kalmıştır."

Bakan Albayrak, konuşmasının ardından şehit yakınları ve gazilere devlet övünç madalyası verdi. Albayrak, bu sırada yaşlı bir gazi yakınının elini öptü.

Muhabir: Ali Atar