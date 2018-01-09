İSTANBUL - Murat Birinci

Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, Türkiye ekonomisi, bankacılık sektörü, Garanti'nin 2017 performansı ve bu yıla ilişkin öngörülerini AA muhabiri ile paylaştı.

Geçen yılın ilk 3 çeyreğinde yüzde 7,4 büyüyen Türkiye ekonomisinin, 2017 genelinde yüzde 7'ye yakın büyümesini öngördüklerini ifade eden Erbil, 2018'de ise maliye politikasının destekleyici olmayı sürdüreceği öngörüsüyle büyümenin yüzde 4,5 civarında gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti.

"Bankacılık sektörünün güçlü yapısı kredibilite açısından önemli faktör"

Garanti Bankası Genel Müdürü Erbil, 2017 özelinde, yüksek büyüme oranları, kurda yaşanan değer kayıpları ve nispeten yüksek petrol fiyatlarının enflasyonu yukarı iten faktörler olduğunu, enflasyonun yılı yüzde 11,9 seviyesinde kapattığını hatırlattı.

Enflasyonun 2018'de izleyeceği seyrin, gerek küresel finansal piyasalardaki gelişmeler gerek Merkez Bankası’nın alacağı aksiyonlarla şekilleneceğini ifade eden Erbil, TL üzerinde eylülden sonra yaşanan değer kaybı göz önünde bulundurulduğunda enflasyonun 2018 sonunda yüzde 9'a yakın kalabileceğini düşündüğünü söyledi.

Enflasyon öngörüsü

Fuat Erbil, Türkiye gibi enflasyonun büyük ölçüde kur hareketlerinden etkilendiği ülkelerde para politikasının bir faiz koridoru içinde kendine alan yaratarak uygulanmasının esneklik açısından önemli olduğunu, Merkez Bankası'nın, bunu başarılı bir şekilde yöneterek günlük likidite ayarlamalarıyla hızlı bir şekilde faizler üzerinde etkili olabildiğini söyledi.

Erbil, "Merkez Bankası, son bir yılda ortalama fonlama maliyetini 450 baz puan artırarak enflasyon, hedeflerle uyumlu hale gelene kadar sıkı duruşunu kararlılıkla sürdüreceğinin altını çizdi. Beklentilerimize göre, enflasyon baz etkileri sayesinde Aralık 2017 itibarıyla gerilemeye başlasa da yılın son çeyreğine kadar çift haneye yakın kalacak gibi... Yine de para politikasının sıkı duruşunu sürdürmesi, pozitif reel faiz yaratacağından Türkiye’yi diğer gelişen ülkelere göre pozitif ayrıştırabilir. Bu durum, diğer gelişen ekonomilere kıyasla Türk varlıklarına prim kazandırabilir, dezenflasyona katkı sağlayabilir ve dış kırılganlıklarımızı azaltıcı yönde etki edebilir." ifadelerini kullandı.

Erbil, Türkiye'nin 2018 yılı için hikayesinin; ekonomide katma değeri yüksek ve teknoloji yoğun ürünlerin üretiminin artmasına yönelik teşviklerle sürdürülebilir büyüme olabileceğini bildirdi.