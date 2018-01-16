İngiltere’de enflasyon yüzde 3 arttı

LONDRA

İngiltere’de aralık ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 3 artış kaydetti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre ülkede aralık ayında tüketici fiyat endeksi bir önceki ayda kaydettiği yüzde 3,1 seviyesinden gerileyerek beklentiyle uyumlu şekilde yıllık bazda yüzde 3 artış gösterdi.

Son verilerle birlikte ülkede enflasyonda geçen yılın haziran ayından bu yana ilk kez düşüş görülmüş oldu.

İngiltere’de aralık ayında aylık bazda TÜFE ise yine beklentiyle uyumlu şekilde yüzde 0,4 arttı. Aralık ayında çekirdek TÜFE yıllık yüzde 2,6 olan beklentinin altında kalarak yüzde 2,5 yükseldi.

ONS’den yapılan açıklamada aralık ayında enflasyon artışındaki gerilemeye gerekçe olarak oyuncak fiyatlarındaki düşüş gösterilirken, aralık ayında enflasyon artışında görülen yavaşlamanın henüz uzun vadeli düşüşün başlangıcı olduğunu söylemek için erken olduğu vurgulandı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) daha önce enflasyonun 2017'nin sonunda zirve yaparak, bu yıl içerisinde tekrar bankanın hedeflediği yüzde 2 seviyesine ulaşacağı tahmininde bulunmuştu.

Geçen yılın kasım ayında İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Komitesi faiz oranını tüm zamanların en düşük seviyesi olan 0,25'ten 0,50 seviyesine yükseltmişti.

Muhabir: Gökhan Kurtaran