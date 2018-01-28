İstanbul Finans Merkezi için 'daha liberal' düzenleme sinyali

ANKARA - DİLARA ZENGİN / BAHATTİN GÖNÜLTAŞ

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "İstanbul Finans Merkezi Projesi içerisinde, finansal sistemi oluşturan kurumların yapıları, işleyişine ilişkin çok daha liberal, daha serbest piyasa ekonomisine dayalı düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Konuyla ilgili kurumlarımızın çalışmaları da var. Bütün bunları Maliye Bakanlığı olarak bir torba yasa içerisinde düzenleme noktasında çalışma başlattık." dedi.

Ağbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümet olarak İstanbul'un bir finans merkezi olmasını çok önemsediklerini belirterek, şehirde bir bölgeyi finans merkezi ilan ettiklerini hatırlattı.

İstanbul Finans Merkezi projesi bağlamında finansal piyasalar üzerindeki kamusal yüklerin ve maliyetlerin düşürülmesi veya kaldırılması gerektiğini dile getiren Ağbal, işlem maliyetlerinde Türkiye'nin Dubai, Londra, Frankfurt gibi merkezlerle aynı hatta bu merkezlerden daha rekabetçi olması gerektiğini ifade etti.

İstanbul'un bu alanda bir merkez olması için diğer ülkelerdeki rakibi olabilecek merkezlerle aynı özelliklere sahip olması gerektiğine dikkati çeken Ağbal, "Burada işin kurumsal boyutu var. İstanbul Finans Merkezi Projesi içerisinde, finansal sistemi oluşturan kurumların yapıları, işleyişine ilişkin çok daha liberal, daha serbest piyasa ekonomisine dayalı düzenlemeler yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

Ağbal, söz konusu projenin regülasyon ve enstrüman çeşitliliğinin yanı sıra piyasaya giriş-çıkış koşullarının kolaylaştırılması boyutunun da olduğuna işaret ederek, "Sadece vergi değil, birtakım regülasyon maliyetleri veya finansal enstrümanların çeşitliliğine ilişkin sınırlılıklar var, bunların mutlaka ortadan kaldırılması lazım." dedi.

Projenin insan kaynağı boyutunun da olduğunu anlatan Ağbal, şunları kaydetti:

"Bir ülkede finansal piyasa gelişecekse mutlaka yetişmiş insan gücüne de ihtiyaç var. Konuyla ilgili kurumlarımızın çalışmaları da var. Bütün bunları Maliye Bakanlığı olarak bir torba yasa içerisinde düzenleme noktasında bir çalışma başlattık. Maliye Bakanlığı olarak koordinasyonu yürütüyoruz. Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kalkınma Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Borsası ve diğer ilgili kurumlardan belirtilen başlıklar itibarıyla verilerini aldık. Şu ana kadar iki veya üç defa Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı da yaptık. Bize gelen düzenleme önerilerini Ekonomi Koordinasyon Kurulunda da (EKK) paylaştık. Burada şunu söyleyebilirim ki ortaya çıkan öneriler, bizi bu noktada istediğimiz seviyeye getirecek düzeyde değil."

"Tek başına AB regülasyonuyla uyum bizi rekabetçi kılmıyor"

Ağbal, son olarak Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile değerlendirme yaptıklarını anlatarak, özellikle finansal piyasalarda aktif role sahip kurumların çok daha radikal ve serbest piyasa ekonomisine dayalı finansal enstrüman çeşitliliğini artıracak, piyasaya giriş ve çıkışı kolaylaştıracak düzenleme önerileriyle gelmeleri konusunda mutabık kaldıklarını aktardı.

Yakın bir zamanda bu yönde bir değerlendirme toplantısı yapacaklarını bildiren Ağbal, "Burada bizim düzenlemelerimiz Avrupa Birliği (AB) regülasyonlarına uygun deniyor. Bizim AB regülasyonlarına uygunluk derdimiz yok. Bizim rekabet içerisinde olacağınız düzenlemelerle uygunluğumuza bakmanız lazım. Yoksa AB regülasyonunun tek başına uyumlu olmuş olması bizi rekabetçi kılmıyor. Orada bakış açısında bir değişikliğe ihtiyaç var, özellikle finansal kurumlarımız bağlamında." diye konuştu.

Ağbal, konuyla ilgili birkaç güzel önerinin de geldiğini belirterek, özellikle finansal enstrümanların bu piyasada daha düşük maliyetlerle işlem görmesini sağlayacak birtakım öneriler olduğunu bildirdi.