Limon dalında 1 lira 80 kuruştan alıcı buluyor

MERSİN

Mersin Turunçgil üreticileri Birliği (MERTUB) Başkanı Ahmet Dursun Şahin, limon hasadı yapan üreticileri ziyaret ederek bilgi aldı. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Şahin, limon hasadının devam ettiğini, limonun dalında iyi fiyatlara alıcı bulduğunu söyledi.

Bu yıl ülke genelinde limon rekoltesinde düşüklük yaşanırken, Mersin'de rekoltenin iyi durumda olduğunu belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Hava şartlarından etkilenmeyen limonlar bu yıl çok kaliteli ve yüksek verimli bir duruma sahip. Mersin genelindeki limon paketleme tesislerinin büyük bir çoğunluğu tam kapasiteyle çalışıyor. Hasadının başladığı zamanlarda kilosu 2 lira 40 kuruştan satılan limon şu anda dalında 1 lira 80 kuruştan alıcı buluyor. Limon fiyatlarındaki belirsizliklerin giderilmesi ve limon üreticilerinin yüzünün gülmesi için daha önce açıklanması beklenen limon teşviki primlerinin bir an önce açıklanmasını bekliyoruz. İhracat yapacak olan tüccarların daha rahat önünü görebilmesi için hükümetimizden limona verilecek olan teşvik priminin bir an önce açıklamasını istiyoruz."

Şahin, limon üretimi geliştikçe limon tüketiminin de arttığını, artık vatandaşların limonu sadece salatasına sıkmayıp sağlık ilacı gibi görerek tükettiklerini aktardı.

Muhabir: Derviş Çömez