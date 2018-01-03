Memurun zamlı maaşları belli oldu

Maliye Bakanlığınca, enflasyon oranından kaynaklı ilave yüzde 1,69 artış ile kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerinde ocaktan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,69 artış yapıldığı, en düşük memur maaşının 2 bin 893 liraya yükseldiği bildirildi.

ANKARA

Maliye Bakanlığından, kamu görevlileri ve emeklilere yönelik zamlara ilişkin yapılan açıklamada, bu yıl kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışların "Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali Ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme" ile belirlendiği hatırlatıldı.

Bu yılın ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının maaş ve ücretlerinde yüzde 4 artış öngörüldüğü anımsatılan açıklamada, 2017 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyonun yüzde 5,69 olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,69 artış ile birlikte kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,69 oranında artış yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşının 2 bin 721 liradan 2 bin 893 liraya yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, memur emeklilerinin aylıklarında da 2018 ocak ayında enflasyon zammı dahil yüzde 5,69 artış yapıldığına işaret edilerek, en düşük memur emekli aylığının bin 871 liradan bin 978 liraya yükseldiği belirtildi.

Bu dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında da yüzde 5,69 artış sağlandığı vurgulanan açıklamada, "Böylece en düşük SSK emekli aylığı bin 485 liradan bin 570 liraya, en düşük esnaf Bağ-Kur emekli aylığı ise bin 330 liradan bin 405 liraya yükselmiştir. " ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, 2017 Temmuz ve 2018 Ocak dönemleri itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net maaşları (lira) şöyle:

UNVANLAR Derece NET GÖREV AYLIĞI 2017 Temmuz 2018 Ocak MÜSTEŞAR 1/4 10.435 11.064 GENEL MÜDÜR 1/4 9.153 9.709 ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite mezunu) 1/4 4.807 5.098 MEMUR - (Üniversite mezunu) 9/1 2.951 3.136 ÖĞRETMEN 1/4 3.699 3.927 KAYMAKAM 1/4 8.406 8.901 BAŞKOMİSER 3/1 4.804 5.095 POLİS MEMURU 8/1 4.201 4.457 UZMAN DOKTOR 1/4 5.605 6.064 HEMŞİRE- (Üniversite mezunu) 5/1 3.592 3.814 MÜHENDİS 1/4 4.908 5.204 TEKNİSYEN-(Lise mezunu) 11/1 3.073 3.265 PROFESÖR 1/4 7.916 8.384 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 4.657 4.939 VAİZ 1/4 3.846 4.082 AVUKAT 1/4 4.684 4.967

Maaş hesaplamalarında, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler yer almazken, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.

2018 yılı ocak dönemi itibarıyla en düşük emekli aylıkları da (lira) şöyle:

Gruplar 2017 Temmuz 2018 Ocak En Düşük Emekli Aylığı Memur Emekli Aylığı 1.871 1.978 SSK Emekli Aylığı 1.485 1.570 Esnaf Bağ-Kur Emekli Aylığı 1.330 1.405



Muhabir: Zeynep Akyıl-Merve Özlem Çakır