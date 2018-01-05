Muğla'ya İngiliz ilgisi

Türkiye'ye geçen sene gelen yaklaşık 2,5 milyon İngiliz turistin üçte biri tatilini Muğla'nın gözde turizm beldeleri Bodrum, Marmaris, Fethiye ve yakınlarında geçirdi.

MUĞLA-Durmuş Genç,Ali Rıza Akkır

Türkiye'ye geçen yıl gelen yaklaşık 2,5 milyon İngiliz turistin üçte biri, tatil için Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden Bodrum, Marmaris, Fethiye ve yakınlarını tercih etti.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra üst düzey konaklama imkanlarıyla çok sayıda yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Muğla, özellikle son 10 yılda İngiliz turistlerin en çok tercih ettiği tatil merkezi oldu.

AA muhabirinin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, ülke bazında değerlendirildiğinde Muğla'ya gelen turistler arasında İngilizler ilk sırada yer aldı. İngilizleri sırasıyla, Rusya, Almanya, Ukrayna ve Hollanda vatandaşları izledi.

2017 yılında kente gelen İngiliz turist sayısı 768 bin 878 oldu.

İngilizler, 2018 rezervasyonlarında da birinciliği kaptırmadı.

TÜRSAB Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel AA muhabirine yaptığı açıklamada, İngiliz turistlerin özellikle Muğla ve ilçelerini tercih ettiğini belirtti.

Tur operatörlerinin kendilerine sundukları raporda "2018'de kapasitelerini ikiye katlayacaklarını" ifade ettiklerini aktaran Gökbel, İngiltere'den yapılan erken rezervasyonlarla bölgeye gelen turist sayısında önceki yıllara oranla daha büyük bir artış yaşanacağını umduklarını söyledi.