'OSB'lere tasarım ve dijital dönüşüm merkezleri kuracağız'

KONYA

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Konya'da bir otelde düzenlenen, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) 10. Divan Toplantısı'nda, Türkiye'nin 2017'de otomotiv, demir-çelik ve diğer sektörlerde önemli oranda büyüdüğünü söyledi.

Makine teçhizat üretiminde yüzde 15,3'lük büyümenin gerçekleştiğini aktaran Elvan, bazılarının ise ihracattaki ve üretimdeki bu artışı görmezden geldiğini vurguladı.

Elvan, Türkiye'nin geçen yıl 1,5 milyonun üzerinde otomobil ürettiğine dikkati çekerek, 2017'de sağlıklı bir büyümenin gerçekleştiğini kaydetti.

Her sektörde büyümenin görüldüğünün altını çizen Elvan, yatırımların büyümeye katkısının yüzde 12'nin üzerinde gerçekleştiğini bildirdi.

"2018'de sanayinin dijitalleşmesini sağlamalıyız"

Elvan, yaşanan bazı olumsuz hadiselere rağmen Türkiye'nin risk biriminin düştüğünü, buna rağmen ülkenin iyi yolda gittiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan sonraki süreçte enflasyon aşağı inmeye devam edecek. 2018'de sanayinin dijitalleşmesini sağlamalıyız. Mevcut sanayi tesislerimizin dijital dönüşümünü sağlayıp, gerçek anlamda dünyada rekabet edebilir konuma getirmemiz gerekiyor. Katmanlı üretimden bahsediyoruz, 'sanayi 4.0' diyoruz. Eğer biz bu dönüşümü sağlayamazsak büyümemizi sürdürebilir kılmamız mümkün değil. Her birinizin sanayinin bu dönüşümü yönünde adım atması gerekiyor. Organize sanayi bölgelerimize tasarım ve dijital dönüşüm merkezleri kuracağız. Bu merkezlerimiz sanayicilere danışmanlık yapacak. Eğitim faaliyetlerinde bulunacak ve tesislerde dijital dönüşümü sağlayacak mekanizmayı ortaya koyacaklar. Bu yönde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla yoğun çalışmalar yürütüyoruz."



Muhabir: Abdullah Doğan

