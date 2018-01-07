Otomotiv sektörü yılı 28,5 milyar dolar ihracatla kapattı

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Türkiye'de 12 yıldır üst üste ihracat şampiyonu olan otomotiv sektörü, 2017 yılında 28,5 milyar dolar dış satım yaptı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, sektörün aralık ayı ihracatı bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 6 artışla 2 milyar 491 milyon dolar oldu. Otomotiv sektörünün aralık ayında Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı pay yüzde 18,4 olarak gerçekleşti.

Otomotiv sektörü, böylece ağustos ayı hariç geçen yılın bütün aylarında 2 milyar doların üzerinde ihracata imza attı. Geçen sene aylık bazdaki ortalama ihracat rakamı 2,4 milyar dolara ulaştı.

Otomotiv yan sanayisinde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya'ya yüzde 14, Romanya'ya yüzde 60, Rusya'ya yüzde 57 artış oldu.

Binek otomobil ihracatında, önemli pazarlardan İtalya'ya ihracatta yüzde 30, Fransa'ya yüzde 19, Almanya'ya yüzde 26, Birleşik Krallık'a yüzde 43 düşüş yaşanırken, Polonya'ya ihracatta yüzde 59, Slovenya'ya da yüzde 51 artış kaydedildi. ​

Almanya en büyük ihracat pazarı olmayı sürdürdü

Ülke bazında en büyük pazar olan Almanya'ya aralık ayındaki ihracat, bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 1 artışla 338 milyon dolar oldu. İkinci sıradaki İtalya'ya ihracat ise yüzde 11 geriledi ve 277 milyon dolar olarak gerçekleşti. Üçüncü büyük pazar konumundaki Fransa'ya ihracat da yüzde 6 azalarak 250 milyon dolar oldu.

Aralık ayında önemli ihracat pazarlarından ABD'ye yönelik yüzde 70'lik artış dikkati çekti. Diğer pazarlardan Polonya'ya yüzde 60, Slovenya'ya yüzde 22, Romanya'ya yüzde 59 artış kaydedilirken, İsveç'e ihracatta ise yüzde 21 düşüş oldu.

AB'ye ihracat yüzde 3 arttı

Ülke grubu bazında bakıldığında Türkiye otomotiv sektörünün aralık ayında da en büyük pazarı AB ülkeleri oldu. Otomotiv ihracatından yüzde 75 pay alan AB ülkelerine aralık ayında yüzde 3 artışla 1 milyar 859 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Muhabir: Cem Şan