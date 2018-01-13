Savunmadaki kritik eğitimler sanallaşıyor

Simülasyon ve eğitim teknolojileri alanında Türkiye'nin önemli savunma sanayisi şirketleri HAVELSAN ve BİTES, iş birliği yapacak.

ANKARA-Göksel Yıldırım

Türkiye'nin yazılım tabanlı yüksek teknoloji şirketi HAVELSAN, en uzun süreli başarılı iş ortağı olarak ödüllendirdiği BİTES ile daha önce yaptığı iş birliğini önümüzdeki dönemde de sürdürecek.

İki şirket, eğitim ve simülasyon teknolojileri alanlarında güç birliği ve Ar-Ge projeleri geliştirme yolunda iş birliği yapacak.

Söz konusu anlaşmaya HAVELSAN Eğitim ve Simülasyon Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Nacar ve BİTES Genel Müdürü Uğur Coşkun imza attı. İmza törenine Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanı Yakup Taşdelen ile SSM Sanayileşme Daire Başkanı Bilal Aktaş da katıldı.

SSM'nin sanayileşme politikalarına uygun olarak Türkiye'deki simülasyon ve eğitim teknolojilerinde önde gelen iki önemli savunma sanayisi şirketinin yaptığ iş birliğinin uluslararası pazarlara yönelik çalışma ve projelere destek olması öngörülüyor.

Kritik bakım görevleri için sanal eğitim

HAVELSAN ve BİTES'in iş birliği yapmayı planladığı 4 alandan biri Sanal Bakım Eğitim Sistemleri olarak belirlendi. Özellikle havacılık gibi güvenlik-kritik sektörlerde görev yapacak bakımcı/teknisyen eğitimlerinin simülasyon destekli Sanal Bakım Eğitim Sistemleri ile yapılması son dönemde dünyanın gelişmiş ekonomilerinde oldukça yaygınlaştı.

Bu anlamda, Türkiye'nin nitelikli ara teknik personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalarda gelişmiş simülasyon teknolojilerinden yararlanılması kritik önem taşıyor.

BİTES'in küresel çapta elde ettiği başarılar ve sahip olduğu yetkinlik, HAVELSAN'ın uluslararası arenadaki görünürlüğü ve sektörel pazar hakimiyetiyle buluştuğunda personel yetiştirmede ülke ihtiyaçlarını karşılayabilecek inovasyona dönük güç birliği, ulusal ve uluslararası pazar açısından da önemli bir fırsat yaratacak.