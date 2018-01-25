SPK'dan Enerjisa'nın halka arzına onay

İSTANBUL

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK),haftalık bültenine göre, kurul Enerjisa Enerji AŞ'nin pay başına 6,25-7,50 lira fiyat aralığından, MLP Sağlık Hizmetleri'nin de pay başına 24-28,8 lira fiyat aralığından halka arzına onay verdi.

SPK, Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın 44 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvrusunu, Türkiye İş Bankası'nın 5 milyar dolar, Vakıf Finansal Kiralama'nın 400 milyon lira, Yılmaz Holding'in 400 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu ve Katılım Varlık Kiralama'nın 1 milyar lira tutarındaki yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, A1 Capital Yatırım Menkul Değerlere 26 bin 49 lira para cezası uygulanmasına karar verdi.