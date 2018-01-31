Stratejist Cüneyt Paksoy piyasa değerlendirmeleri ile AA Finans'ta

İSTANBUL

Stratejist Cüneyt Paksoy, hafta içi her sabah piyasaların gündemini, yatırımcıların izlemesi gereken strateji ve teknik analizlerini Anadolu Ajansı (AA) Finans Haberleri Terminali üzerinden yatırımcılarla buluşturacak.

AA'nın 100. Yıl Vizyonu çerçevesinde geliştirdiği ve finans piyasası profesyonelleri ile buluştuğu platformu AA Finans Haberleri Terminali (aafinans.com), Paksoy'un hafta içi her gün yayımlanacak analizleri ile içeriğini zenginleştirmeye devam ediyor.

AA Finans Analisti ve stratejist olarak hafta içi her sabah piyasaların gündemini, yatırımcıların izlemesi gereken stratejileri ve teknik analizlerini AA Finans Haberleri Terminali üzerinden yatırımcılarla buluşturacak olan Paksoy, piyasaları güçlü bir şekilde etkileyen gelişmelerin olması durumunda gün içinde de gelişmeleri analiz edecek.

Paksoy, sabah saatlerinde yayımlanacak analizlerinde, yurt içi ve dışı piyasalardaki gelişmeleri ve gün boyunca takip edilmesi gereken gündemi değerlendirirken, BIST 100 endeksi ve döviz kurları başta olmak üzere finansal araçlarda işlem yapan yatırımcıların izleyeceği strateji ve takip edilmesi gereken fiyat seviyelerini de paylaşacak.

Yıllardır sermaye piyasaları kurumlarında çeşitli unvanlarla çalışan Paksoy, sosyal medyada 50 binin üzerindeki takipçisiyle sermaye piyasalarıyla ilgilenen kişilerin en sevdiği isimler arasında yer alıyor.

Muhabir: Bekir Gürdamar