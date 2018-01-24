Sulakyurt Barajı'ndan 16,7 milyon lira katkı sağlanacak

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Sulakyurt Barajı Sulama Projesi'nin devam eden çalışmalarına ilişkin, "Projeyle dekar başına 650 lira gelir artışı ve milli ekonomiye de yıllık 16 milyon 698 bin lira katkı sağlanacak." ifadesini kullandı.

KIRIKKALE

Sulakyurt Barajı Sulama Projesi ile dekar başına 650 lira gelir artışı, milli ekonomiye de yıllık 16 milyon 698 bin lira katkı sağlanacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde inşa edilen Sulakyurt Barajı Sulama Projesi'nde çalışmaların hızla devam ettiği belirtildi.

Projenin tamamlanmasıyla 25 bin 690 dekar zirai alanın modern sulama sistemine kavuşacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Sulakyurt Barajı Sulaması'nın su kaynağını, Kızılırmak havzası içinde, Sulakyurt ilçesinin 5,5 kilometre kuzeydoğusunda, Taretözü deresi üzerinde tamamlanmış olan Sulakyurt Barajı oluşturuyor. Sulakyurt'un verimli toprakları bereketleniyor. Sulakyurt Barajı Sulama Projesi kapsamında 82 bin 748 metre boru imalatı, 5 bin 220 metre servis yolu imalatları tamamlanmış olup, sanat yapıları ve mekanik imalat çalışmaları ise devam ediyor. Yüzde 94 fiziki gerçekleşme sağlanan projeyle yörede 25 bin 690 dekar zirai arazi cazibeli olarak sulanacak."

"Projeyle bin 60 kişiye de istihdam alanı oluşturacağız"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da tarımla uğraşan çiftçilerin 40 yıllık hayali Sulakyurt Barajı sulamasını hayata geçirmek için gün saydıklarını belirtti.

Sulakyurt’un verimli topraklarına can verecek bu önemli projeyi 2018 yıl sonuna kadar hizmete almayı hedeflediklerini aktaran Eroğlu, "32 milyon 463 bin lira yatırım bedelli Sulakyurt Barajı Sulama Projesi ile münbit topraklar bereketlenecek. Projeyle dekar başına 650 lira gelir artışı ve milli ekonomiye de yıllık 16 milyon 698 bin lira katkı sağlanacak. Ayrıca, projeyle bin 60 kişiye de istihdam alanı oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Zekeriya Karadavut