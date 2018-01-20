Trakya Birlik lisanslı depoculuk yatırımına hazırlanıyor

Trakya Birlik Olağan Genel Kurulu, Mimar Sinan Spor Salonu'nda düzenlendi. AK Parti Edirne Milletvekili ve Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Sezen, genel kurulda konuşma yaptı. ( Cihan Demirci - Anadolu Ajansı )

EDİRNE

AK Parti Edirne Milletvekili ve Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Sezen, birlik olarak üyelerinin de görüşleri doğrultusunda lisanslı depoculuk yatırımına girişeceklerini bildirdi.

Sezen, Mimar Sinan Spor Salonu'nda düzenlenen Trakya Birlik Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Trakya Birlik'in tüm iş ve işleyişini her geçen gün daha iyi seviyelere taşıdığını söyledi.

Başarılı bir iş yılı geçirdiklerini belirten Sezen, "Rafine ayçiçeği yağı satışında 146 bin ton, karma yem satışında 191 bin 575 ton, küspe satışında 40 bin 470 ton ile işletmelerimizde üretilen fenni yem ve rafine yağ miktarlarıyla Trakya Birlik tarihinin en yüksek satış ve üretim rakamlarına ulaşılmıştır. 2016-2017 iş yılında Trakya Birlik tarihinin en yüksek karlılık rakamı olan 62 milyon 190 bin 493 lira karlılığa ulaşarak tarihimizde altın bir sayfa eklenmiştir." diye konuştu.

"Ön alım fiyatı ve kar payı modeli"

Trakya Birlik'in üreticilerin menfaatlerinin korunması yanında ülke üretiminin kendine yeter seviyeye ulaştırılması yolunda önemli bir rol oynadığını aktaran Sezen, şunları kaydetti:

"Yönetim kurulumuzca bir önemli karara daha imza atılarak önceki yıllardan farklı olarak 'ön alım ve kesin fiyat' uygulaması modelinden çıkılarak harman döneminde oluşan fiyatların başta üretici ortaklarımız olmak üzere tüm ayçiçek üreticilerinin daha memnun olacağı ithal fiyatlarla makasın kapanacağı bu suretle ülke üretiminin kendi kendine yeter seviyeye ulaştırılmasında önemli bir katkı sağlayacak elde edilecek karın ortaklarla paylaşılacağı 'ön alım fiyatı ve kar payı' modeline geçilmiştir. Bu karar doğrultusunda yüzde 40 standart yağ oranlı ayçiçeği ürünü için fiyatımız tüm beklentilerin üzerinde 1.720 lira/ton olarak açıklanmıştır. Açıkladığımız fiyatın etkisiyle de tüm piyasalarda ürün fiyatları 1.700 lira seviyelerine yükselmiş bu suretle birliğimizin uyguladığı doğru politikalarla çok daha önemli bir üretim artışı yaşanmasına rağmen fiyat düşüşü yaşanmadığı gibi bir önceki sezona göre de fiyat artışı sağlanmıştır."

"Ayçiçeği alım kampanyası"

Ayçiçeği alım kampanyasının geçen yıl kasım ayı sonuna doğru sona erdiğini dile getiren Sezen, "Ayçiçeği alım kampanyasında ortaklarımızın güveni ve teveccühüyle 2006 yılından bu yana en yüksek ürün mübaayası gerçekleştirilerek 348 bin 465 ton ürün karşılığında da ortaklarımıza 650 milyonun üzerinde ürün ödemesi yapılmıştır. Bereketli geçen ürün hasadı neticesinde birliğimiz mübaayasının ortalama yağ oranı yüzde 45,57 bunun karşılığında da ortaklarımızın ortalama ayçiçek satış fiyatı bin 864 lira/ton olarak gerçekleşmiştir." dedi.

Sezen, Trakya Birlik ortaklarına kullandırılan kısa ve uzun vadeli kredi tutarının 110 milyon lirayı aştığını vurguladı.

Muhabir: Cihan Demirci





