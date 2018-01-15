'Türk havlusunun hedef pazarı, ABD'

Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Kocasert, "Son bir yıl içerisinde sadece New York'ta 10'un üzerinde Denizli firması yer açtı. Avrupa'ya ihracatta yatay bir seyir varken ABD'ye yüzde 15'lik artış gerçekleştirdik." dedi.

DENİZLİ - MUSTAFA DERMENCİOĞLU

Denizli İhracatçı Birliği Başkanı Süleyman Kocasert, Türk havlusunun hedef pazarı olarak belirlenen ABD'de son 1 yılda 10'un üzerinde firmanın şirketleştiğini ve bu pazara yapılan ihracatın yüzde 15 arttığını bildirdi.

Kocasert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın önde gelen ev tekstili üreticilerinden Denizli'de firmaların geçen yıl başarılı bir performans sergilediğini ifade etti.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) kayıtlarına göre, geçen yıl tekstil ve konfeksiyon ürünleri ihracatının önceki yıla göre yüzde 4 artarak 1 milyar 394 milyon dolara ulaştığını, ana ürünler olan havlu, bornoz, sabahlık, çarşaf ve nevresimde ihracatın 797 milyon dolara ulaştığını dile getirdi.

Son yıllarda "Turkish Towel" markasıyla dünya genelinde tanıtım çalışmalarına hız verdikleri havluda 425 milyon dolar, bornoz ve sabahlıkta ise 123 milyon dolar ihracat yapıldığını anlatan Kocasert, bu ürünlerde kısa vadede 750 milyon dolar, uzun vadede ise 1 milyar dolarlık ihracat hedefi belirlediklerini kaydetti.

Uzakdoğu'da güçlü rakiplerinin olduğunu ancak daha kaliteli üretim yapmaları ve Türk hamamı kültürünün de desteğiyle rakiplerinin bir adım önünde olduklarını belirten Kocasert, şöyle konuştu:

"Mütevazı olmaya gerek yok. Moda, tasarım, kalite ve teknoloji açısından dünyanın en iyi havlularını biz üretiyoruz. Nihai tüketicide de farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. 3 yıldan bu yana Türk havlusunu tanıtmak için yaptığımız kampanyalar meyvelerini verdi.

ABD pazarı ile ilgili özel çalışmalarımız var. Son 1 yıl içerisinde sadece New York'ta 10'un üzerinde Denizli firması yer açtı, şirketleşti, showroom kurdu. Havlu ihracatında Avrupa'ya yatay bir seyir varken ABD'ye yüzde 15'lik bir artış gerçekleştirdik. Bu da hedef pazarın tespitinde ne kadar doğru bir karar verdiğimizin ve markalaşma çalışmalarımızın olumlu sonuç verdiğinin bir ispatıdır."

Spor organizasyonlarına sponsorluklar

"Turkish Towels" olarak belirledikleri markayı tanıtmak için özellikle uluslararası spor organizasyonlarına önem verdiklerini kaydeden Kocasert, Tenisin Yıldızları, Euroleague Final Four gibi etkinliklerdeki tanıtımların faydasını gördüklerini anlattı.

Dünya çapında takip edilen bazı organizasyonlarla ilgili de sponsorluk çalışmasına devam ettiklerini bildiren Kocasert, "Türk havlusunun dünya çapında bir marka olacağına inancımız tam.Yaptığımız marka çalışmaları sonucu mayıs ayından bu yana sosyal medya üzerinde toplamda 1 milyarın üzerinde insana ulaştık." dedi.

Havluda ihracatın kilogram başına ortalama 8,5 dolardan yapıldığını da dile getiren Kocasert, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak dünyada kilogramını 40 dolara satan, marka olmuş çeşitli ülkeler ve markalar var. Sadece bir etiket, sadece bir logo, sadece bir nakışla havlunuzun ya da çarşafınızın değerini üçe, dörde katlamanız mümkün. Bu da tabii sabırla olacak iş."